Не личный враг Гитлера. 75 лет назад подлодка Александра Маринеско утопила судно с 5000 людьми

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Ровно 75 лет назад, 30 января 1945 года, на Балтийском море произошла «атака века» — советская субмарина С-13 под командованием Александра Маринеско потопила громадный лайнер «Вильгельм Густлов», эвакуирующий войска из Восточной Пруссии. Ничего крупнее подводники СССР ни разу не топили за всю Великую Отечественную. 42.TUT.BY рассказывает о фактах и мифах, связанных с этой атакой и самим Маринеско.



«Вильгельм Густлов» в Данциге. Фото: wikipedia.org

Неудачливый удачливый капитан

Боевой путь Александра Маринеско поражал скорее не громкими победами, а громкими скандалами. Он стал капитаном подлодки еще в 1940 году, однако любил не только море, но и алкоголь и сопутствующие удовольствия. Уже после начала войны Маринеско едва не попал под суд за организацию азартных игр в своем дивизионе подводных лодок.

Тогда он отделался исключением из кандидатов в партию — хотя мог бы получить срок или отправиться на фронт «искупать вину кровью». Случившееся не образумило бравого капитана, и алкоголь оставался его верным спутником и в последующие годы. Однако, по-видимому, его ценили как командира подлодки, так что проблемы с алкоголем не доставляли ему проблем по службе.

А что с реальными достижениями? В 1942 году Маринеско получил задание высадить со своей лодки разведчиков, которые должны были захватить немецкую шифровальную машину «Энигма». Машины на месте не оказались, но все отмечали, что капитан руководил грамотно — и в итоге получил орден Ленина. В 1943 году Маринеско назначили на подлодку С-13.

Боевой путь лодки с новым капитаном должен был начаться, если другие подлодки удачно преодолеют так называемую Нарген-Порккала-Уддскую противолодочную позицию. Здесь, у берегов Финляндии, немцы развернули громадную стальную сеть, чтобы советские подлодки не могли выйти на оперативный простор. Командование флота СССР решило отправить субмарины, чтобы те попробовали преодолеть позицию — в итоге четыре лодки погибли.

Вопрос с выходом в море лодки Маринеско был отложен более чем на год — подводники были заперты как в клетке. Разумеется, снова начались пьянки.

Преодолеть противолодочную позицию советским субмаринам помогли сухопутные войска. В 1944 году Финляндия была выбита из войны, и заграждения у финских берегов демонтировали.

Но Маринеско это не помогло. Исследователь истории Балтийского флота, сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) при Академии Генерального штаба ВС России Мирослав Морозов заключает, что деятельность капитана свидетельствовала — интерес к службе и боевой инициативе начал исчезать.



Справа — Александр Маринеско. Источник: topwar.ru

Так, в октябре 1944 года подлодка С-13 заняла позицию и на следующий день атаковала торпедами небольшой рыболовный траулер «Зигфрид» водоизмещением 500 тонн. Не попала, всплыла и добила траулер из артиллерии — вернее, это Маринеско доложил начальству, что добила, а по факту суденышко дотянули до базы и впоследствии отремонтировали.

Но это не помешало Александру Маринеско получить орден Красного Знамени (благо в отчете он не поскромничал и заявил, что потопил крупный транспорт водоизмещением в 5000 тонн).

В некоторых современных публикациях, посвященных Маринеско, «транспорту» даже добавляют эскорт из военных кораблей, которые якобы охотились за лодкой. Звучит впечатляюще, но вряд ли немецкое командование было столь расточительно, чтобы выделять боевые единицы на эскорт одинокого маленького траулера.

В следующие месяцы 1944 года и в начале 1945 субмарина С-13 никого не атаковала. Таким образом, количество потопленных ей кораблей и судов противника к 30 января 1945 года составляло ровно ноль. Правда, неудачливый капитан был одновременно и удачливым — несмотря на его поведение и нулевую результативность, он даже не был уволен с флота.

Штрафлодка

В свой главный поход С-13 вышла 9 января 1945 года. До этого Маринеско вновь успел проштрафиться, на пару дней покинув родную лодку, что не осталось незамеченным для начальства. Дело в который раз запахло трибуналом, но командующий Балтфлотом адмирал Владимир Трибуц принял решение не лишать команду популярного капитана (экипаж С-13 очень любил Маринеско), а отправить субмарину в море искупать вину. Термина «штрафная подлодка» в советском флоте не было, но суть была примерно такой.

Три недели субмарина провела в Балтийском море в поисках цели. Вечером 30 января подлодка С-13 находилась у берегов вблизи Данцига (сейчас Гданьск). Долгое время не наблюдалось никаких подходящих кораблей — и вдруг на горизонте возникла цель мечты.



Одна из лодок класса «С». Фото: wikipedia.org

Когда в январе 1945 года Красная армия начала наступление по всему фронту, командованию Рейха стало ясно, что Восточную Пруссию скорее всего удержать не удастся. Оттуда постарались эвакуировать все и всех, в том числе учебные подразделения Кригсмарине, включая 2-ю учебную дивизию подводных лодок.

На начало 1945 года курсанты-подводники базировались на бывшем круизном лайнере «Вильгельм Густлов», служившем плавучей казармой. Однако их было менее тысячи, а 25000-тонный гигант мог принять в разы больше — так что компанию курсантам составило более 4000 беженцев, гражданских и флотских.

Капитан «Вильгельма Густлова» Фридрих Петерсен имел приказ доставить подводников как можно быстрее — и, выйдя в море, набрал скорость до 14 узлов (около 26 километров в час). По нашим меркам это немного, но весьма прилично для лайнера.

Для скорости было решено также отказаться от противолодочного зигзага — судно шло напрямик. Наибольшей опасностью для капитана было врезаться в какой-нибудь другой немецкий корабль или судно. Поэтому на «Вильгельме Густлове» включили огни, ярко осветив лайнер и тем самым приблизив его гибель.

В 21:10 на всплывшей на поверхность С-13 заметили сверкающий огнями огромный лайнер. Ударить торпедой на встречных курсах не хватило времени. Но скорость лодок этого класса в надводном положении была почти 20 узлов — больше 36 километров в час. С-13 могла выжать не более 18, но догнать «Густлов» все равно труда не составляло — началась погоня.

«Вильгельм Густлов» потоплен

Час спустя субмарина поравнялась с лайнером и вырвалась вперед. Еще через час легла на боевой курс и со смешного расстояния в 800 метров дала залп из трех торпед (хотели выпустить четыре, но одна не вышла). Попали все, подводную часть «Густлова» буквально разорвало. На воде лайнер продержался где-то час — и пошел ко дну. Поблизости нашлись немецкие корабли, начавшие спасательную операцию, но на тысячу с лишним спасенных оказалось более 5000 погибших.

На сей раз Маринеско ничего не завышал и не приписывал — «Вильгельм Густлов» действительно оказался самым крупным судном, потопленным советской подлодкой за всю войну. Впрочем, мифотворчеством за него занялись другие, как в СССР, так и за его пределами. Так, некоторые историки заявляли, что на лайнере было под 10 000 погибших — таким образом, катастрофа становится едва ли не крупнейшей на море за всю историю.



Фото: wikipedia.org

По другим сведениям, Маринеско своей атакой едва ли не «осиротил» немецкий подводный флот, утопив под 4000 обученных подводников (иногда добавляется, что ими можно было бы укомплектовать до 70 экипажей подводных лодок). Наконец, вишенкой на торте выглядит рассказ о том, что Гитлер за потопление «Вильгельма Густлова» внес Александра Маринеско в список своих личных врагов (очевидно, пополняемый в режиме реального времени).

Современные исследования показывают, что сомнительны и «лишние» тысячи беженцев, и несчетные утопшие подводники (по расчетам уже упомянутого Мирослава Морозова, количество погибших курсантов 2-й учебной дивизии составляло 406 человек из общего числа в 918). А список личных врагов Гитлера, кочующий из источника в источник, и вовсе маловероятно, что существовал.

Скорее всего, речь идет о списках лиц, подлежащих задержанию и аресту — такие составлялись еще до 22 июня 1941 года и хранились в имперской канцелярии Гитлера. По некоторой информации, методика составления этих списков была немного странная — так, среди искомых лиц была «жена Сталина Роза Каганович».

Атака века или нет?

Было ли потопление «Вильгельма Густлова» атакой века? Сам вопрос довольно беспредметен, так как нет определения «атака века». Если говорить о действиях советских подлодок, то да, за 20-й век ничего более значимого они больше не топили.

Если брать весь мир — военная история знает примеры куда более эпичных атак. Субмарина пустила ко дну крупнейший японский авианосец «Синано», германская подлодка еще в Первую мировую утопила три крейсера «Креси», «Хог» и «Абукир», Гюнтер Прин на своей подлодке сумел пробраться в гавань Скапа-Флоу, святая святых британского флота и взорвать стоявший там линкор « Ройял Оак ». Но победа Маринеско все равно остается неоспоримой и непревзойденной в советском подводном флоте.

Первая победа как будто окрылила ранее неудачливого командира — в том же походе С-13 торпедировала и потопила еще один бывший лайнер «Штойбен» с 3600 людьми на борту. Так как водоизмещение корабля составляло 14500 тонн, Александр Маринеско сразу стал рекордсменом среди советских подводников по потопленному тоннажу.



Могила Александра Маринеско на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. Фото: wikipedia.org

Подвиг капитана оценили, но не забыли и предыдущих «подвигов». Вскоре после войны за пьянство и распущенность он был уволен с подплава, понижен в звании, а через несколько лет сел в тюрьму. Звание Героя Советского Союза Александр Иванович Маринеско получил только в 1990 году, через 27 лет после смерти.