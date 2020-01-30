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Лукашенко: у нас война за энергоресурсы, надо экономить и жить по средствам

30.01.2020 15:28 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

«Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы. У нас такой период. Поэтому надо научиться экономить и жить по средствам», - сказал Александр Лукашенко в четверг, 30 января, комментируя назначение на должность генерального директора Минского завода колесных тягачей Алексея Римашевского, передает interfax.by.

Как сообщалось, Беларусь по состоянию на 30 января еще не имеет устойчивых договоренностей с Россией об условиях поставки основных энергоносителей – нефти и газа.

24 января президент Александр Лукашенко сообщил, что намерен провести с президентом России Владимиром Путиным новые переговоры по нефти.

Источник: Myfin.by
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Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ситуацию с энергообеспечением Беларуси войной за энергоресурсы .
 
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