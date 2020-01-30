Лукашенко: у нас война за энергоресурсы, надо экономить и жить по средствам

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«Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы. У нас такой период. Поэтому надо научиться экономить и жить по средствам», - сказал Александр Лукашенко в четверг, 30 января, комментируя назначение на должность генерального директора Минского завода колесных тягачей Алексея Римашевского, передает interfax.by.

Как сообщалось, Беларусь по состоянию на 30 января еще не имеет устойчивых договоренностей с Россией об условиях поставки основных энергоносителей – нефти и газа.

24 января президент Александр Лукашенко сообщил, что намерен провести с президентом России Владимиром Путиным новые переговоры по нефти.