|
Лукашенко: у нас война за энергоресурсы, надо экономить и жить по средствам
Источник материала: Myfin
«Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы. У нас такой период. Поэтому надо научиться экономить и жить по средствам», - сказал Александр Лукашенко в четверг, 30 января, комментируя назначение на должность генерального директора Минского завода колесных тягачей Алексея Римашевского, передает interfax.by.
Как сообщалось, Беларусь по состоянию на 30 января еще
не имеет устойчивых договоренностей с Россией об условиях поставки основных
энергоносителей –
24 января президент Александр Лукашенко сообщил, что намерен провести с президентом России Владимиром Путиным новые переговоры по нефти.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ситуацию с энергообеспечением Беларуси войной за энергоресурсы .
|
Свежие газеты
Архив (Разное)