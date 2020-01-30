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Как работают программы Союзного государства? О проектах в сферах космоса, генетики и образования говорили в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Предотвращение незаконной рубки леса или фальсификации продуктов с помощью ДНК скоро станет реальностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Над этим в тандеме успешно работают белорусские и российские генетики.
Так, с помощью ДНК-тестов можно определить цвет глаз, возраст, внешность, предрасположенность к заболеваниям человека и даже склонность к вредным привычкам.
Эффективность работы программ Союзного государства обсуждали сегодня, 30 января, в Академии наук Беларуси. Проект «ДНК-идентификация» был запущен три года назад. За это время только белорусские ученые успели собрать более 9 тысяч образцов ДНК. Среди новых направлений исследований – методы помощи криминалистам с помощью генетики.
Александр Кильчевский, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:
С 2020 года выполняться начнет еще одна новая союзная программа в космической отрасли. Ученые двух стран сейчас работают над созданием космического аппарата высокодетального наблюдения. Реализация программы рассчитана на четыре года.
Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства:
У нас сейчас активно обсуждается вопрос создания последующих спутниковых систем, которые должны быть значительно меньше по габаритам и по массе существующих именно в рамках системы дистанционного зондирования Земли.
В 2019 году в рамках реализации союзных программ было освоено более 60 миллионов долларов. К слову, более половины бюджета Союзного государства расходуется именно на научные программы. В приоритете – создание инновационной продукции и развитие высоких технологий.
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Как работают программы Союзного государства? О проектах в сферах космоса, генетики и образования говорили в Минске
Новости Беларуси. Предотвращение незаконной рубки леса или фальсификации продуктов с помощью ДНК скоро станет реальностью, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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