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Как работают программы Союзного государства? О проектах в сферах космоса, генетики и образования говорили в Минске

30.01.2020 15:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предотвращение незаконной рубки леса или фальсификации продуктов с помощью ДНК скоро станет реальностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Над этим в тандеме успешно работают белорусские и российские генетики.

Так, с помощью ДНК-тестов можно определить цвет глаз, возраст, внешность, предрасположенность к заболеваниям человека и даже склонность к вредным привычкам.

Как работают программы Союзного государства? О проектах в сферах космоса, генетики и образования говорили в Минске

Как работают программы Союзного государства? О проектах в сферах космоса, генетики и образования говорили в Минске

Эффективность работы программ Союзного государства обсуждали сегодня, 30 января, в Академии наук Беларуси. Проект «ДНК-идентификация» был запущен три года назад. За это время только белорусские ученые успели собрать более 9 тысяч образцов ДНК. Среди новых направлений исследований – методы помощи криминалистам с помощью генетики.

Как работают программы Союзного государства? О проектах в сферах космоса, генетики и образования говорили в Минске

Александр Кильчевский, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Эта база данных позволяет нам отрабатывать методики анализа цвета глаз, волос, возраст преступника с точностью примерно до 4 лет, психологические особенности. Тоже уже есть генетическая подоплека стрессоустойчивости. Это очень важно для спецподразделений, для спецназа, для диспетчеров авиакомпании и так далее.

Как работают программы Союзного государства? О проектах в сферах космоса, генетики и образования говорили в Минске

С 2020 года выполняться начнет еще одна новая союзная программа в космической отрасли. Ученые двух стран сейчас работают над созданием космического аппарата высокодетального наблюдения. Реализация программы рассчитана на четыре года.

Как работают программы Союзного государства? О проектах в сферах космоса, генетики и образования говорили в Минске

Алексей Кубрин, заместитель государственного секретаря Союзного государства:
Это дополнительное создание новых элементов, новых систем, будем так говорить, микросистем техники, вопросов, касающихся взаимодействия космической группировки с наземной группировкой, которая есть, и она направлена на развитие для перехода к более масштабному освоению космоса.

У нас сейчас активно обсуждается вопрос создания последующих спутниковых систем, которые должны быть значительно меньше по габаритам и по массе существующих именно в рамках системы дистанционного зондирования Земли.

Как работают программы Союзного государства? О проектах в сферах космоса, генетики и образования говорили в Минске

Как работают программы Союзного государства? О проектах в сферах космоса, генетики и образования говорили в Минске

В 2019 году в рамках реализации союзных программ было освоено более 60 миллионов долларов. К слову, более половины бюджета Союзного государства расходуется именно на научные программы. В приоритете – создание инновационной продукции и развитие высоких технологий.

Люди в материале: Александр Кильчевский, Алексей Кубрин
 
 
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Новости Беларуси. Предотвращение незаконной рубки леса или фальсификации продуктов с помощью ДНК скоро станет реальностью, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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