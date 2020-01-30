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Василевич о декрете для отцов: «Может быть, в меньшей степени будут отказывать в приёме на работу женщинам»
Источник материала: СТВ
Почему не оплачивают декретный отпуск для отцов, обсуждали в программе
Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент НАН, заведующий кафедрой конституционного права БГУ:
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Василевич о декрете для отцов: «Может быть, в меньшей степени будут отказывать в приёме на работу женщинам»
Почему не оплачивают декретный отпуск для отцов, обсуждали в программе «В обстановке мира». О декрете для отцов: «Существует коллективный договор, где можно эту...
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