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5000 — это результат! «Белгазпромбанк» красиво поздравил юбилейного клиента

30.01.2020 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

2020-й год — знаковый для Белгазпромбанка. Ведь он появился на рынке финансовых услуг Республики Беларусь 30 лет назад, пришел в Брест 21 год назад, а к сегодняшнему дню достиг определенно высоких результатов. И это не просто слова — они подтверждаются цифрами!

5000 — это результат! «Белгазпромбанк» красиво поздравил юбилейного клиента

Буквально на днях в Брестской областной дирекции количество обслуживающихся в ней юридических лиц и ИП перешагнуло отметку в 5000. Согласитесь, цифра внушительная! Особенно в современных условиях, когда новые субъекты малого и среднего бизнеса появляются совсем не часто.

Данный факт не мог остаться незамеченным, поэтому на днях в офисе банка, расположенном на улице Советской Конституции, чествовали юбилейного клиента. Так сложилась судьба, что им стало частное предприятие «Версилия», больше известное брестчанам по магазинам и павильонам «Планета цветов», которых в нашем городе насчитывается около двадцати. За 12 лет существования предприятие стало одним из лидеров в импорте и производстве цветочной продукции. Конечно, за это время был опыт обслуживания в различных банках, однако на сегодняшний день самые интересные условия предложил именно Белгазпромбанк. Это и стало основной причиной выбора данного банка.

5000 — это результат! «Белгазпромбанк» красиво поздравил юбилейного клиента

Во время торжественного мероприятия директор Брестской областной дирекции Наталья Арцименя поздравила руководителя «Версилии» Константина Мойсюка с этим знаменательным событием и вручила сертификат, подтверждающий почетное звание 5000-го клиента. Вместе с этим, организация получила особые выгодные условия обслуживания в банке. Однако этим все не закончилось!

Директор «Планеты цветов» получил личную банковскую карту Visa Infinite, которая является самой престижной в премиальной линейке продуктов международной платежной системы Visa.

Конечно же, на торжественных мероприятиях принято дарить цветы. Но как выйти из ситуации, если их нужно дарить руководителю цветочных магазинов? В Белгазпромбанке придумали неплохой вариант: Константину Мойсюку вручили цветочную композицию из... шоколадных роз! Получилось оригинально и в то же время необычно.

5000 — это результат! «Белгазпромбанк» красиво поздравил юбилейного клиента

А завершающим подарком стала репродукция картины «Большой натюрморт» (автор: Пинхус Кремень).

5000 — это результат! «Белгазпромбанк» красиво поздравил юбилейного клиента

5000 — это результат! «Белгазпромбанк» красиво поздравил юбилейного клиента

Данное произведение включено в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, оригинал был приобретен в 2011 году и находится в минской галерее «Арт-Беларусь».

5000 — это результат! «Белгазпромбанк» красиво поздравил юбилейного клиента

Портал «Виртуальный Брест» также присоединяется к поздравлениям и желает успехов и процветания как «Белгазпромбанку», так и «Планете цветов»!

Белгазпромбанк — для малого и среднего бизнеса

После поздравления и вручения призов Наталья Михайловна Арцименя уделила несколько минут своего плотного графика для портала «Виртуальный Брест» и рассказала, чем может быть интересен банк для владельцев бизнеса в нашем регионе.

5000 — это результат! «Белгазпромбанк» красиво поздравил юбилейного клиента

Самыми востребованными со стороны клиентов являются следующие виды кредитования:

- предоставление кредита на открытие бизнеса вновь созданному юридическому лицу и ИП;

- предоставление кредита на инвестиционные цели и на выкуп задолженности из других банков, валюта кредита — евро, процентная ставка — от 4,99% до 6,99% годовых;

- получение ON-LINE кредита на пополнение оборотных средств в системе «Интернет-банк» (без посещения офиса банка) в размере до 50.000 бел.руб., срок кредитования до 50 дней.

Также субъектам малого и среднего бизнеса Белгазпромбанк в рамках совместной программы с Банком развития Республики Беларусь предлагает средства на инвестиционные цели:

кредиты в белорусских рублях: срок кредитования — до 7 лет, процентные ставки: от 7,50% годовых до 12,50% годовых с привязкой к ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь. Ставки предлагаются в зависимости от финансируемого вида деятельности. Среди новых направлений кредитования следует отметить такие, как: «поддержка женского предпринимательства» и «поддержка экологических проектов»;

кредитование за счет ресурсов Фонда им.Халифы, валюта — доллары США, ставка 5,5% годовых, срок кредитования до 10 лет.

Кредитование в Белгазпромбанке является привлекательным и имеет неоспоримые преимущества: оперативность принятия решений, продолжительные сроки кредитования (до 120 месяцев), индивидуальные графики погашения, возможность получения отсрочки по погашению основного долга, а также досрочные погашения кредита, различные и комбинированные способы обеспечения обязательств.

Услуги, предлагаемые ОАО «Белгазпромбанк» клиентам малого и среднего бизнеса, достаточно многообразны и уже при консультации специалисты банка смогут предложить оптимальный вариант кредитования для развития бизнеса согласно потребностям каждого клиента.

 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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  2020-й год — знаковый для Белгазпромбанка. Ведь он появился на рынке финансовых услуг Республики Беларусь 30 лет назад, пришел в Брест 21 год назад, а к сегодняшнему...
 
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Газета Авангард
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Ивьевский край
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