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Более 10 бронзовых скульптур Сальвадора Дали похитили из галереи в Стокгольме

30.01.2020 15:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Швеции. Из галереи в центре Стокгольма похитили более 10 бронзовых скульптур авторства Сальвадора Дали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестные ночью разбили окно и проникли в здание, где проходила выставка работ знаменитого художника.

Общая стоимость похищенного составляет примерно 400 тысяч евро. Пропажу обнаружили около 4 часов утра. По некоторым данным, злоумышленников было двое, с места преступления они скрылись на машине.

Более 10 бронзовых скульптур Сальвадора Дали похитили из галереи в Стокгольме

Более 10 бронзовых скульптур Сальвадора Дали похитили из галереи в Стокгольме

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Новости Швеции. Из галереи в центре Стокгольма похитили более 10 бронзовых скульптур авторства Сальвадора Дали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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