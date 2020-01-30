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В Украине ветер и снегопад обесточил 400 населённых пунктов
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Украине почти 400 населённых пунктов остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина – непогода. Из-за сильного ветра и снегопада сработала автоматическая система защиты. Больше всего обесточенных городов в Полтавской, Черниговской и Сумской областях.
В восстановительных работах задействованы десятки бригад. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в некоторых регионах погода ухудшится.
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Новости Украины. В Украине почти 400 населённых пунктов остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – непогода. Из-за...
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