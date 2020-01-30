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С 22 по 23 февраля 2020 года организуется паломническая поездка в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру

30.01.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

С 22 по 23 февраля 2020 года организуется паломническая поездка в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру

Маршрут паломнической поездки в Украину следующий:
ПочаевСвято-Успенская Почаевская Лавра — чудотворная Почаевская икона Божией Матери, отпечаток стопы Богородицы с целебным источником, святые мощи прп. Иова Почаевского и прп. Амфилохия Почаевского.

Свято-Духовский монастырь-скит — плачущие иконы святых угодников Божиих с иконостаса церкви прп. Серафима Саровского, чудотворный крест прп. Никиты Столпника Переяславского, обновившийся образ Божией Матери, большой старинный мощевик с множеством частиц мощей, мироточивая глава неизвестного печерского подвижника, вериги прп. Даниила Переяславского, икона прп. Серафима Саровского, написанная на части камня, на котором нёс свой подвиг преподобный на протяжении тысячи дней и тысячи ночей.

Кременец. Свято-Богоявленский Кременецкий женский монастырь — чудотворная икона Божией Матери «Скорбящей», именуемая также «Кременецкой», икона св. великомученика Пантелеймона с частичками мощей излучающих тепло, икона св. великомученицы Варвары с частичками мощей.

Дата поездки — с 22 по 23 февраля 2020 г.

Подробнее читайте на сайте: Свято-Христорождественская церковь города Кобрина

 
 
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С 22 по 23 февраля 2020 года организуется паломническая поездка в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру
 
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Газета Авангард
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
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