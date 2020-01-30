С 22 по 23 февраля 2020 года организуется паломническая поездка в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру

Источник материала: Кобринский вестник





Маршрут паломнической поездки в Украину следующий:

Почаев. Свято-Успенская Почаевская Лавра — чудотворная Почаевская икона Божией Матери, отпечаток стопы Богородицы с целебным источником, святые мощи прп. Иова Почаевского и прп. Амфилохия Почаевского.

Свято-Духовский монастырь-скит — плачущие иконы святых угодников Божиих с иконостаса церкви прп. Серафима Саровского, чудотворный крест прп. Никиты Столпника Переяславского, обновившийся образ Божией Матери, большой старинный мощевик с множеством частиц мощей, мироточивая глава неизвестного печерского подвижника, вериги прп. Даниила Переяславского, икона прп. Серафима Саровского, написанная на части камня, на котором нёс свой подвиг преподобный на протяжении тысячи дней и тысячи ночей.

Кременец. Свято-Богоявленский Кременецкий женский монастырь — чудотворная икона Божией Матери «Скорбящей», именуемая также «Кременецкой», икона св. великомученика Пантелеймона с частичками мощей излучающих тепло, икона св. великомученицы Варвары с частичками мощей.

Дата поездки — с 22 по 23 февраля 2020 г.