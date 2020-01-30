ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Беларуси: «Китай – это серьёзный приоритет нашей страны»

30.01.2020 16:34 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает на прорыв в отношениях с Китаем. Об этом он заявил, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работать в Поднебесную в ближайшее время отправится Николай Снопков. Он занимал пост замглавы Администрации Президента.

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

За время госсслужбы в разных должностях у Николая Снопкова сложились хорошие отношения с должностными лицами КНР, и это будет хорошим подспорьем в работе нового посла. Беларусь – страна экспортоориентированная, так что сотрудничать с такими державами, лидерами на международной арене для нас крайне важно.

Президент Беларуси: «Китай – это серьёзный приоритет нашей страны»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Уход из Администрации Президента человека, который хорошо знает работу правительства, практическую работу, в области поработал, это будет на первых порах по крайней мере потеря приличная – я даю себе в этом отчет. Но выбора у нас другого нет.

У Николая Геннадьевича прекрасные отношения с руководством Китайской Народной Республики. Его знают все, начиная от Си Цзиньпина и заканчивая чиновниками в Министерстве иностранных дел.

Президент Беларуси: «Китай – это серьёзный приоритет нашей страны»

Китай – это серьезный приоритет нашей страны. Мы все больше и больше опираемся на помощь и поддержку Китая. Не только в строительстве перспективных предприятий в нашей стране, кредитовании, но и рынок Китай открыл для нас на столько, на сколько мы можем туда войти. И Николай Геннадьевич контролировал, очень хорошо знает это направление. И я, откровенно говоря, рассчитываю, что мы осуществим настоящий прорыв в течение вашей работы.

Очень важные задачи стоят у нас по развитию отношений с этой очень дружественной для нас страной, гигантской страной. Я просто порой думаю: это счастье для нас, что мы в свое время очень правильно выбрали курс на дружбу с Китаем, когда Китай не был Китаем, когда Китай еще не был таким, какой он есть сейчас. Тогда он только на ноги вставал. Но там надо работать, упиваться своими успехами нельзя. Надо работать и очень серьезно работать.

Китайская Народная Республика, Российская Федерация, Европейский союз, возможно, с американцами удастся наладить отношения. Это «монстры», с которыми за счастье считают сотрудничать любые государства. Для нас очень важно как для страны с экспортоориентированной экономикой. Главное – это вопросы экономики, развитие торгово-экономических связей. Все остальное у нас в сотрудничестве с Китаем, как и с другими странами – Россией, Евросоюзом, США, – у нас это есть. Надо этот дом политикодипломатический поставить на прочный фундамент, прочную основу.

Александр Лукашенко – Си Цзиньпину: Известия о распространении коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси

Президент Беларуси: «Китай – это серьёзный приоритет нашей страны»

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко рассчитывает на прорыв в отношениях с Китаем. Об этом он заявил, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 22 по 23 февраля 2020 года организуется паломническая поездка в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика