Дубровенки в числе лауреатов «Женщина года — 2019»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





29 января в Витебске прошла церемония награждения лауреатов областного этапа республиканского конкурса «Женщина года — 2019». В региональном этапе приняли участие 27 женщин. Помимо таких номинаций, как «Успешный руководитель», «Активная жизненная позиция», «Материнская слава», «Хозяйка села» и «Духовность и культура» была введена дополнительная — «Успешное международное сотрудничество».

«Среди награжденных — разные женщины. Они проявили себя в общественной жизни, руководят крупным производством, воспитывают детей, показали хороший результат в сельском хозяйстве. Важно, что лучших выбирает не государственная структура, а общественная организация, которая непосредственно видит женщин в жизни», — отметил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев.







В числе лауреатов — многодетная мама Татьяна Шабусова из аг.Добрынь Дубровенского района. В ее дружной семье 10 родных детей: семь сыновей и три дочери. Большинство уже взрослые, учатся в вузах, создали свои семьи. «Детям важно привить любовь к труду, родителям, уважение к людям, — убеждена многодетная мама. — Сразу мы на них тратили силы — теперь идет помощь со стороны детей. Уже и четверо внуков в нашей большей семье появились».

Звания «Женщина года» удостоена председатель Дубровенской районной организации Белорусского общества Красного Креста Галина Макаренко. Под ее руководством в районе создан и реализуется ряд социальных проектов «Дом без одиночества», «Теплый дом» и другие, налажено сотрудничество с волонтерским отрядом «Рука в руке», проводятся акции и мероприятия, направленные на улучшения качества жизни населения.

Удостоенные почетного звания — пример того, как современные женщины успешно совмещают разные роли: быть хранительницами домашнего очага, профессионалами своего дела и вести активную общественную работу.







Председатель областной организации Белорусского союза женщин, областной организации Белорусского Общества Красного Креста депутат облсовета Галина Желанова обратила внимание, что в региональном этапе приняли участие представительницы всех районов области.

— В Витебской области в союзе женщин состоит более 18 тысяч человек, успешно работают 540 первичных организаций, — рассказала Галина Петровна. — Конкурс дает прекрасную возможность каждому нашему члену заявить о себе, рассказать о своей деятельности широкой общественности. В этом году в нем по традиции приняли участие представители разных профессий и сфер деятельности.

По результатам регионального этапа пять женщин представят Витебскую область в финале соревнований в Минске. Победителей республиканского конкурса «Женщина года — 2019» наградят в марте