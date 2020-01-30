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«Офицер и шпион»: 7 из 10. Возможно, последний фильм Романа Полански

30.01.2020 16:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом году про Романа Полански не говорил только ленивый — с легкой подачи Тарантино, Франко и других режиссеров, которые взялись ностальгировать по золотому веку Голливуда, упомянув при этом трагедию семьи польского режиссера. В этом году у нас с вами тоже появилась возможность вспомнить живого классика кино. 6 февраля в минский прокат выходит новый фильм Полански «Офицер и шпион» о знаменитом «деле Дрейфуса» — и мы его уже посмотрели. Вам, кстати, тоже стоит.


Кадр из фильма

О чем кино: сотрудник французской спецслужбы Альфред Дрейфус объявлен особо опасным преступником и сослан на тропический остров в Атлантическом океане. Официальное обвинение — шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса и начальник департамента разведки Жорж Пикар ведет собственное расследование этого противоречивого дела, откровенно окрашенного в националистические тона.

В основном конкурсе 76-го Венецианского фестиваля встретились новаторский «Джокер», медитативный «К звездам», мелодраматичная «Брачная история». Все три — номинанты на «Оскар». Держим пари, вы не раз о них слышали. Но о фильме Романа Полански «Офицер и шпион», возможно, читаете впервые. А ведь это новое кино режиссера культовых «Пианиста», «Ребенка Розмари» и «Китайского квартала», которого в Венеции, тем не менее, ждали не все. Весной 2018 года Полански исключили из Американской академии киноискусств: его и так не раз обвиняли в изнасиловании и сексуальных домогательствах, а с расцветом движения #metoo об этом заговорили снова. Но даже это не помешало 86-летнему режиссеру взяться за съемки и за год сделать кино, которое получило Гран-при венецианского жюри.

Основой его фильма стало знакомое любому студенту «дело» Альфреда Дрейфуса. Если коротко, в 1894 году невиновного французского капитана Дрейфуса обвинили в шпионаже — в первую очередь из-за того, что тот был евреем. Резонансная история расколола французское общество, как грецкий орех: сторону антисемитов заняли хорошо известные вам Жюль Верн, Эдгар Дега и Анри Матисс, а в невиновность еврея верили, например, Марсель Пруст, Сара Бернар и Клод Моне. Через 12 лет Дрейфуса таки оправдали, но его история во многом предвосхитила Холокост и другие случаи геноцида.


Только кино «Офицер и шпион» (в оригинале «Я обвиняю») не про Дрейфуса: Луи Гаррель, ответственный за роль разжалованного военного, скажет за весь фильм всего с десяток слов. Здесь в роли обвиняемого — помешанное общество, которое за сто лет, похоже, не изменилось ни на йоту. Полански, перенимая эстафету от Золя, обвиняет карикатурно вымалеванных чиновников, ксенофобов, ставящих в один ряд ягнят и евреев, обывателей, зевающих в беседах о госизмене и ресторанах.

Что Полански удалось на ура, так это воссоздать антураж тогдашней Франции, хотя временами складывается ощущение, будто смотришь набор сатирических скетчей о современном Париже (столько лет прошло, а постояльцы кабаре до сих пор так и мочатся прямо на улицах Монмартра). Но накладные усы и малахитовые мундиры напоминают, что на экране конец XIX века. Костюмеры и гримеры точны в деталях, вы оцените, как трепетно сделаны многие артефакты, имеющие прототипы: записки, газеты, документы. Да и персонажи прописаны с похвальной дотошностью, они будто сошли с холстов Мане и Ренуара. А вот напускного пафоса, как на героически приукрашенных полотнах Жака Луи Давида, которые мелькают в кадре, тут нет: все-таки в морализаторство режиссер не скатывается, и слава Богу.


Кадр из фильма

С тем, что для своих лет режиссер в прекрасной форме, сложно поспорить. «Офицер и шпион» определенно одна из самых ярких работ позднего Полански. При этом ее вряд ли назовут магнум опусом мастера. Все-таки кино сделано очень по-традиционалистски, если не сказать академично, и технически вот уж вряд ли сможет кого-то удивить.

Сепия, намекающая на стилизацию под хронику, наслоение газетных заголовков на то, что они иллюстрируют, переходы в стиле слайд-шоу Power Point, совсем уж комичная виньетка на финальных титрах — все это находки скорее уровня телевизионной докудрамы условного Леонида Каневского, но не Полански. Может, они и соответствуют духу того времени, но в общей канве картины выглядят очень наивно, если не сказать дешево.


По форме «Офицер и шпион» — очередной фильм-расследование, как, например, «Дело Ричарда Джуэлла», который показывают в соседнем кинотеатре. И хотя он сделан стильно и иронично, затмить того же «Пианиста» едва ли сможет. И тут вопрос: а должен ли?

В любом случае особый интерес вызывает сам факт, почему Полански взялся за знаменитое «дело» спустя сто с лишним лет. Во-первых, потому что может себе позволить. А во-вторых, по иронии судьбы на месте Дрейфуса оказался сам Полански (его еврейское происхождение тут, понятно, ни при чем, да и свою вину он сам признает). Режиссеру было важно узнать, дадут ли ему, обвиняемому, слово. Как видим, несмотря ни на что, — дали. И большой приз жюри Венецианского смотра в этом контексте выглядит красивым жестом милосердия и гуманизма.

Когда: с 6 февраля

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 5,5 рубля

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В прошлом году про Романа Полански не говорил только ленивый - с легкой подачи Тарантино, Франко и других режиссеров, которые взялись ностальгировать по золотому...
 
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