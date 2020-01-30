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«Офицер и шпион»: 7 из 10. Возможно, последний фильм Романа Полански
Источник материала: Tut.by
В прошлом году про Романа Полански не говорил только ленивый — с легкой подачи
В основном конкурсе 76-го Венецианского фестиваля встретились новаторский «Джокер», медитативный «К звездам», мелодраматичная «Брачная история». Все три —
Основой его фильма стало знакомое любому студенту «дело» Альфреда Дрейфуса. Если коротко, в 1894 году невиновного французского капитана Дрейфуса обвинили в шпионаже — в первую очередь из-за того, что тот был евреем. Резонансная история расколола французское общество, как грецкий орех: сторону антисемитов заняли хорошо известные вам Жюль Верн, Эдгар Дега и Анри Матисс, а в невиновность еврея верили, например, Марсель Пруст, Сара Бернар и Клод Моне. Через 12 лет Дрейфуса таки оправдали, но его история во многом предвосхитила Холокост и другие случаи геноцида.
Только кино «Офицер и шпион» (в оригинале «Я обвиняю») не про Дрейфуса:
Что Полански удалось на ура, так это воссоздать антураж тогдашней Франции, хотя временами складывается ощущение, будто смотришь набор сатирических скетчей о современном Париже (столько лет прошло, а постояльцы кабаре до сих пор так и мочатся прямо на улицах Монмартра). Но накладные усы и малахитовые мундиры напоминают, что на экране конец XIX века. Костюмеры и гримеры точны в деталях, вы оцените, как трепетно сделаны многие артефакты, имеющие прототипы: записки, газеты, документы. Да и персонажи прописаны с похвальной дотошностью, они будто сошли с холстов Мане и Ренуара. А вот напускного пафоса, как на героически приукрашенных полотнах Жака Луи Давида, которые мелькают в кадре, тут нет: все-таки в морализаторство режиссер не скатывается, и слава Богу.
С тем, что для своих лет режиссер в прекрасной форме, сложно поспорить. «Офицер и шпион» определенно одна из самых ярких работ позднего Полански. При этом ее вряд ли назовут магнум опусом мастера. Все-таки кино сделано очень по-традиционалистски, если не сказать академично, и технически вот уж вряд ли сможет кого-то удивить.
Сепия, намекающая на стилизацию под хронику, наслоение газетных заголовков на то, что они иллюстрируют, переходы в стиле слайд-шоу Power Point, совсем уж комичная виньетка на финальных титрах — все это находки скорее уровня телевизионной докудрамы условного Леонида Каневского, но не Полански. Может, они и соответствуют духу того времени, но в общей канве картины выглядят очень наивно, если не сказать дешево.
По форме «Офицер и шпион» — очередной фильм-расследование, как, например,
В любом случае особый интерес вызывает сам факт, почему Полански взялся за знаменитое «дело» спустя сто с лишним лет. Во-первых, потому что может себе позволить. А во-вторых, по иронии судьбы на месте Дрейфуса оказался сам Полански (его еврейское происхождение тут, понятно, ни при чем, да и свою вину он сам признает). Режиссеру было важно узнать, дадут ли ему, обвиняемому, слово. Как видим, несмотря ни на что, — дали. И большой приз жюри Венецианского смотра в этом контексте выглядит красивым жестом милосердия и гуманизма.
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В прошлом году про Романа Полански не говорил только ленивый - с легкой подачи Тарантино, Франко и других режиссеров, которые взялись ностальгировать по золотому...
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