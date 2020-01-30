ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Расширят улицу Толстого и поднимут ж/д рельсы. Первое кольцо в Минске достроят в 2021 году

30.01.2020 16:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Гость программы «Большой город» директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Все минчане с трепетом наблюдали, как сносится здание ДОСААФ. Уже можно сказать, что эти кадры стали историей. Этого здания уже не существует, и еще пришлось пожертвовать порядка 50 зданиями. И хозпостройки среди них были, и какие-то значимые, не очень значимые объекты. Для чего? Я так понимаю, это освобождается дорога для строительства первого транспортного кольца. Какая там будет схема? Какие привилегии для водителей и как будет улучшен комфорт для передвижения?

Расширят улицу Толстого и поднимут ж/д рельсы. Первое кольцо в Минске достроят в 2021 году

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Нами в этом году начаты подготовительные работы по расчистке территории, чтобы закончить первое кольцо. Закончить – это значит обустроить последний участок порядка 700 метров, это соединить первое транспортное кольцо от проспекта Дзержинского до улицы Толстого. И вот это здание ДОСААФа действительно уже стало историей, на сегодня оно уже полностью разрушено и заканчивается вывоз остатков этого здания. И в целом, осталось порядка 4 зданий, которые в течение 2 недель – будут полностью демонтажные работы окончены. Останется только произвести зачистку.

И начнется строительство новой такой связующей ветки, которая полностью разгрузит центр города. Для того чтобы попасть из одного микрорайона в другой уже не обязательно будет ехать через центр, толкаться, стоять в пробках возле вокзала, а можно будет просто обогнуть его по достаточно широкой магистрали объездной, куда входит и проспект Машерова, и первое кольцо. То есть такая достаточно широкая связующая артерия города, которая полностью разгрузит весь центр.

Расширят улицу Толстого и поднимут ж/д рельсы. Первое кольцо в Минске достроят в 2021 году

Екатерина Забенько:
Улица Толстого, которую планируется расширить – она должна существенно расширить движение по проспектам Жукова и Дзержинского.

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Да, это будет обводная магистраль, дублирующая и для второго кольца. Но в тот же момент основная ее задача – снизить транспортные потоки на центр города. То есть на то, что в границах Машерова, первого кольца. Потому что, подъезжая к центру, мы будем понимать, что проще проехать по проспекту Машерова, чем ехать через центр города, по улицам, которые не готовы, и при этом их уже невозможно расширить, сделать больше. И чтобы туда меньше транспорта попадало.

Расширят улицу Толстого и поднимут ж/д рельсы. Первое кольцо в Минске достроят в 2021 году

Серьезный проект – первое транспортное кольцо. Войдет ли в его состав железнодорожный путепровод?

Александр Ярошик:
Да, также в рамках строительства вот этого последнего участка будет строительство и железнодорожного путепровода. Потому что в настоящий момент железнодорожные пути, попросту говоря, нам мешают. Чтобы нам не контактировать с ними, не устраивать железнодорожных переездов, сразу будет построен временный железнодорожный путь, через который будет осуществляться объезд. Затем будет обустроен новый путепровод, по которому будет осуществляться движение. И будет переключено движение железнодорожного транспорта через этот путепровод. Обводная ветка, но это будет по старому следу, это будет в тех же границах, где и сейчас осуществляется движение железнодорожного транспорта. Просто оно будет в разных уровнях по отношению к нашему транспортному потоку легковых автомобилей.

Ремонт первого кольца – строительство последнего участка, к концу 2021 года будет оно уже готово, и запущено движение.


 

Люди в материале: Александр Ярошик
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гость программы «Большой город» – директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Офицер и шпион»: 7 из 10. Возможно, последний фильм Романа Полански
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика