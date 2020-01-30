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Alyona Alyona выпустила клип в стиле легендарной GTA Vice City

30.01.2020 16:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинская рэперша Alyona Alyona выпустила новый клип в стиле легендарной игры GTA Vice City. Видео создано на трек «Дикі танці», и это уже девятый по счету ролик Алены за последние девять месяцев.

По сюжету Alyona Alyona попадает в видеоигру, напоминающую GTA Vice City, но только с куда более знакомым, киевским, окружением. Девушка рассекает на желтых «Жигулях» по пустующим спальным районам. Заехав в один из дворов Алена устраивает дикие танцы на крыше собственной машины.

Автором идеи и режиссером ролика стала Анна Велосипедова, она работала со многими украинскими артистами. Монтажем занимался молодой клипмейкер и рэпер под псевдонимом DELTA ARTHUR, который приложил руку к большинству клипов Alyona Alyona.

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Теги: Минск
 
 
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Украинская рэперша Alyona Alyona выпустила новый клип в стиле легендарной игры GTA Vice City. Видео создано на трек «Дикі танці», и это уже девятый по счету ролик Алены за...
 
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