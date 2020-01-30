Техноелка, картофелесажалка из металлолома, трехэтажный скворечник…В Ивьевском ГСПЛ проходит выставка инновационного и технического творчества

Источник материала: Ивьевский край

Как рассказал заместитель директора по учебно-производственной работе ГСПЛ Ч. Горбачевский, участие в выставке принимают талантливые работники лицея и учащаяся молодежь. Поэтому из года в год на ней представлено большое обилие экспонатов, изготовленных в различных техниках декоративно-прикладного творчества. Особого внимания заслуживает раздел технического творчества, который и в этот раз может смело похвастаться наличием уникальных технических новинок. Большая часть из них принадлежит механику лицею Андрею Станиславовичу Садоха, который из металлолома изготовил картофелесажалку, культиватор-окучник и сменные детали.

– Для своих изобретений я использовал все то, что можно смело выбрасывать в мусорный контейнер, – рассказывает А. Садоха. – Это бачок от стиральной машины, кусок канализационной трубы, запчасти от старой техники.

К слову, в минувшем году на республиканской выставке инновационного и технического творчества народный умелец из Ивья получил Диплом І степени за сделанный собственными стараниями мини-трактор. И в этот раз все его работы уехали на аналогичное областное мероприятие. Вместе с ними в областной центр технического творчества отправилась видео-презентация независимого двойного тросово-рычажного управления трактора МТЗ-82, которую изобрел и внедрил в практику мастер производственного обучения Чеслав Станиславович Бурнос.

























Областное жюри пожелало видеть на выставке в г. Гродно работы учащихся 19 группы ХЭВ Евгения Дагиля и Егора Лавыша «Осенний гербарий» и «Скворечник», который имеет три этажа, а также цветы в корзиночке из бумаги, шкатулки работников лицея О. Клебеко, Т. Степановой и И. Кузьминой. Уехали на областную выставку картины известного в районе и за его пределами художника И. Струкова, который работает в ГСПЛ.

Стоит также рассказать об экспонате учащегося 28 группы ТУ Владиславе Кононе, который изготовил техноелку. Что она собой представляет? Это небольшая пластилиновая елочка, которая при включении в сеть кружится.

Отрадно, что свой талант, свои умения и навыки преподаватели и мастера п/о ГСПЛ могут передать учащейся молодежи. Для этого в учебном заведении работает целый ряд объединений по интересам, немалая доля которых принадлежит декоративно-прикладному и техническому творчеству.

И. БУТУРЛЯ.

Фото автора.