ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Техноелка, картофелесажалка из металлолома, трехэтажный скворечник…В Ивьевском ГСПЛ проходит выставка инновационного и технического творчества

30.01.2020 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

Как рассказал заместитель директора по учебно-производственной работе ГСПЛ Ч. Горбачевский, участие в выставке принимают талантливые работники лицея и учащаяся молодежь. Поэтому из года в год на ней представлено большое обилие экспонатов, изготовленных в различных техниках декоративно-прикладного творчества. Особого внимания заслуживает раздел технического творчества, который и в этот раз может смело похвастаться наличием уникальных технических новинок. Большая часть из них принадлежит механику лицею Андрею Станиславовичу Садоха, который из металлолома изготовил картофелесажалку, культиватор-окучник и сменные детали.

– Для своих изобретений я использовал все то, что можно смело выбрасывать в мусорный контейнер, – рассказывает А. Садоха. – Это бачок от стиральной машины, кусок канализационной трубы, запчасти от старой техники.

К слову, в минувшем году на республиканской выставке инновационного и технического творчества народный умелец из Ивья получил Диплом І степени за сделанный собственными стараниями мини-трактор. И в этот раз все его работы уехали на аналогичное областное мероприятие. Вместе с ними в областной центр технического творчества отправилась видео-презентация независимого двойного тросово-рычажного управления трактора МТЗ-82, которую изобрел и внедрил в практику мастер производственного обучения Чеслав Станиславович Бурнос.

Техноелка, картофелесажалка из металлолома, трехэтажный скворечник…В Ивьевском ГСПЛ проходит выставка инновационного и технического творчества

Техноелка, картофелесажалка из металлолома, трехэтажный скворечник…В Ивьевском ГСПЛ проходит выставка инновационного и технического творчества

Техноелка, картофелесажалка из металлолома, трехэтажный скворечник…В Ивьевском ГСПЛ проходит выставка инновационного и технического творчества

Техноелка, картофелесажалка из металлолома, трехэтажный скворечник…В Ивьевском ГСПЛ проходит выставка инновационного и технического творчества

Техноелка, картофелесажалка из металлолома, трехэтажный скворечник…В Ивьевском ГСПЛ проходит выставка инновационного и технического творчества

Техноелка, картофелесажалка из металлолома, трехэтажный скворечник…В Ивьевском ГСПЛ проходит выставка инновационного и технического творчества

Областное жюри пожелало видеть на выставке в г. Гродно работы учащихся 19 группы ХЭВ Евгения Дагиля и Егора Лавыша «Осенний гербарий» и «Скворечник», который имеет три этажа, а также цветы в корзиночке из бумаги, шкатулки работников лицея О. Клебеко, Т. Степановой и И. Кузьминой. Уехали на областную выставку картины известного в районе и за его пределами художника И. Струкова, который работает в ГСПЛ.

Стоит также рассказать об экспонате учащегося 28 группы ТУ Владиславе Кононе, который изготовил техноелку. Что она собой представляет? Это небольшая пластилиновая елочка, которая при включении в сеть кружится.

Отрадно, что свой талант, свои умения и навыки преподаватели и мастера п/о ГСПЛ могут передать учащейся молодежи. Для этого в учебном заведении работает целый ряд объединений по интересам, немалая доля которых принадлежит декоративно-прикладному и техническому творчеству.

И. БУТУРЛЯ.

Фото автора.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как рассказал заместитель директора по учебно-производственной работе ГСПЛ Ч. Горбачевский, участие в выставке принимают талантливые...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ивацевичском районе мужчина попал под колеса пассажирского поезда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика