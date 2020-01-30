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В Ивацевичском районе мужчина попал под колеса пассажирского поезда

30.01.2020 17:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Ивацевичском районе мужчина попал под колеса пассажирского поезда
Фото из открытых источников

Как стало известно, трагедия произошла около 6 часов утра 29 января на станции «Коссово-Полесское» в Ивацевичском районе. По предварительной информации, 49-летний мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте и не заметил приближение поезда.

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Машинист состава «Брест-Минск» применил экстренное торможение, подал звуковой сигнал, однако наезда избежать не удалось, передает МВД. Мужчина погиб на месте происшествия. Задержка поезда составила 14 минут.

Сообщается, что с начала 2020 года на железной дороге Беларуси зафиксировано шесть несчастных случаев. При этом каждый из них закончился смертельным исходом для пострадавших.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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