В Ивацевичском районе мужчина попал под колеса пассажирского поезда

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла около 6 часов утра 29 января на станции «Коссово-Полесское» в Ивацевичском районе. По предварительной информации, 49-летний мужчина переходил железнодорожные пути в запрещенном месте и не заметил приближение поезда.

Машинист состава «Брест-Минск» применил экстренное торможение, подал звуковой сигнал, однако наезда избежать не удалось, передает МВД. Мужчина погиб на месте происшествия. Задержка поезда составила 14 минут.

Сообщается, что с начала 2020 года на железной дороге Беларуси зафиксировано шесть несчастных случаев. При этом каждый из них закончился смертельным исходом для пострадавших.