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Прошло около 12 лет. Как сейчас выглядят актёры сериала «Глухарь»

30.01.2020 17:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Примерно 12 лет назад на экраны вышел телесериал «Глухарь», который полюбился зрителям и прославил актёров, которые сыграли главных персонажей. Люди с интересом следили за историями Глухарёва и его коллег, которые казались «живыми», а не идеальными сотрудниками ОВД. 

Когда основная история закончилась, появились ответвления, рассказывающие о судьбах некоторых героев сериала. А как сложились судьбы актёров, которые исполнили роли ключевых персонажей? 

Сергей Глухарёв – Максим Аверин 

Аверин продолжил активно сниматься в телесериалах, а также выступать на театральной сцене. Сейчас самым заметным сериалом с участием актёра является «Склифосовский». Роль Брагина принесла Аверину даже большую популярность, чем роль Глухарёва. 

Прошло около 12 лет. Как сейчас выглядят актёры сериала «Глухарь»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/maximaverin 

Денис Антошин – Денис Рожков 

Дебютировал Рожков в фильме «Поцелуй не для прессы», но узнавать актёра стали благодаря персонажу Антошина в «Глухаре». Актёр появлялся ещё в нескольких кинокартинах, однако там его роли второстепенны. 

Прошло около 12 лет. Как сейчас выглядят актёры сериала «Глухарь»
Фото: Кино-театр.ру и vk.com/denisrojkovofficial 

Анастасия Клименко – Мария Болтнева 

До получения одной из главных ролей в «Глухаре» Болтнева появлялась в эпизодах в сериалах «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой». Болтнева воспитывает троих детей, но уже несколько раз отказалась выходить замуж за их отца. 

Прошло около 12 лет. Как сейчас выглядят актёры сериала «Глухарь»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/boltushka_mary 

Николай Тарасов – Владимир Фекленко 

Кроме участия в «Глухаре» и связанных с ним сериалах, Фекленко снимался в нескольких других проектах. Заметна его роль Олега в сериале «Универ. Новая общага», а также актёр сыграл Максима Жарова в «Мухтаре». 

Прошло около 12 лет. Как сейчас выглядят актёры сериала «Глухарь»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/voffkafeklenko 

Алексей Черенков – Борис Покровский 

Покровский поначалу совмещал выступление на театральной сцене и съёмки в кино, затем большее предпочтение отдавал киноиндустрии. В последнее время на экранах не появляется. 

Прошло около 12 лет. Как сейчас выглядят актёры сериала «Глухарь»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/mokus27 

Станислав Карпов – Владислав Котлярский 

Первые заметные роли Котлярского были в сериалах «Штрафбат» и «Солдаты», а уж потом к актёру вместе со съёмками в «Глухаре» пришла и популярность. Котлярский как-то раз сказал, что Карпов – это его лучшая роль. Продолжает сниматься и выступать в театре, в 2016 году женился, и вскоре у актёра появилась дочь Элина. 

Прошло около 12 лет. Как сейчас выглядят актёры сериала «Глухарь»
Фото: Кино-театр.ру и vk.com/v.kotlyarsky_72 

Ирина Зимина – Виктория Тарасова 

До «Глухаря» Тарасова появлялась в основном в эпизодических ролях. После выхода сериала на экраны Тарасову стали приглашать и в другие проекты, хотя роль Зиминой по-прежнему является самой узнаваемой в карьере актрисы. 

Прошло около 12 лет. Как сейчас выглядят актёры сериала «Глухарь»
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/vika_tar 

Кстати, Котлярский и Тарасова также снимались в ответвлении «Глухаря». 

Как изменились актёры «Карпова» – смотрите здесь

Люди в материале: Максим Аверин, Денис Рожков, Мария Болтнева, Владимир Фекленко, Борис Покровский, Владислав Котлярский, Виктория Тарасова
 
 
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Примерно 12 лет назад на экраны вышел телесериал «Глухарь», который полюбился зрителям и прославил актёров, которые сыграли главных персонажей. Люди с интересом...
 
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