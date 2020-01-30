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Начальница почтового отделения в Минском районе перевела на карту мужа чужих 18 тысяч рублей
Источник материала: Tut.by
В отношении 28-летней экс-начальницы почтового отделения в Минском районе возбуждено уголовное дело о присвоении крупной суммы — 18 тысяч рублей. Об этом
По данным следствия, женщина в период с октября по ноябрь прошлого года с помощью установленной на рабочем месте компьютерной программы присвоила деньги почтового отделения — перевела их на карточку мужа, а потом потратила на свои нужды.
Недостачу выявили во время ревизии. Подозреваемая уже уволена с этой должности.
Она во всем призналась и возместила более 18 тысяч рублей ущерба.
За присвоение имущества в крупном размере ей грозит от 2 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.
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Женщину уже уволили, она под следствием.
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