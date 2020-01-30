Начальница почтового отделения в Минском районе перевела на карту мужа чужих 18 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

В отношении 28-летней экс-начальницы почтового отделения в Минском районе возбуждено уголовное дело о присвоении крупной суммы — 18 тысяч рублей. Об этом сообщает СК.



Александра Квиткевич, TUT.BY

По данным следствия, женщина в период с октября по ноябрь прошлого года с помощью установленной на рабочем месте компьютерной программы присвоила деньги почтового отделения — перевела их на карточку мужа, а потом потратила на свои нужды.

Недостачу выявили во время ревизии. Подозреваемая уже уволена с этой должности.

Она во всем призналась и возместила более 18 тысяч рублей ущерба.

За присвоение имущества в крупном размере ей грозит от 2 до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности.