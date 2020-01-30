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Что будет с транспортной отраслью Беларуси в 2020? Минтранс поделился планами
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Реконструкция трассы М7 начнется летом. Это один из самых масштабных проектов в дорожной отрасли в 2020 году. На время ремонта автомагистраль будут частично закрывать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 30 января в Минтрансе поделились планами на этот год.
Так, будут завершены работы на участке дороги от Кургана Славы до Смолевичей. Что касается проекта реконструкции «Олимпийки», то сейчас идет анализ затрат и перспектив.
Перемены ждут и Национальный аэропорт. К 1 сентября будет подготовлен проект для запуска нового аэроэкспресса. В ближайшем будущем в воздушной гавани также приступят к строительству нового терминала.
Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:
Владимир Кухарев, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
В 2020 году в стране приступят к реализации крупного проекта с Европейским банком реконструкции и развития по ремонту мостов. Продолжится работа и по обновлению парка автобусной техники, подвижного состава железной дороги и флота «Белавиа». Ожидается, что на службу поступят семь новых самолетов.
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Новости Беларуси. Реконструкция трассы М7 начнется летом. Это один из самых масштабных проектов в дорожной отрасли в 2020 году. На время ремонта автомагистраль будут...
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