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В Италии из-за подозрения на коронавирус у двух пассажиров из Гонконга остановили круизный лайнер

30.01.2020 17:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Новые случаи заражения коронавирусом фиксируют по всему миру. Вьетнам, Япония, Южная Корея – число растет чуть ли не каждый час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По последним данным, жертвами эпидемии стали 170 человек. Число заболевших приближается к 8 тысячам. Стоит отметить, что в сравнении с предыдущим днем, наблюдается небольшой спад количества новых инфицированных. Однако несмотря на это мировое сообщество все еще обеспокоено сложившейся ситуацией.

ВОЗ предупреждает: коронавирус могут завезти в любую страну

В Италии из-за подозрения на коронавирус у двух человек из Гонконга остановили круизный лайнер. По предварительной информации, на борту находится около 6 тысяч пассажиров. Все они не смогут сойти на берег до того момента, пока не будут известны результаты анализов заболевших.

В Италии из-за подозрения на коронавирус у двух пассажиров из Гонконга остановили круизный лайнер

Семейную пару разместили в медицинском отделении корабля. На борт поднялись специалисты Национального института инфекционных заболеваний.

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Новости мира. Новые случаи заражения коронавирусом фиксируют по всему миру. Вьетнам, Япония, Южная Корея – число растет чуть ли не каждый час, сообщили в программе...
 
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