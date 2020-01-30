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ГАИ: в Минске зафиксировано снижение количества ДТП с участием детей

30.01.2020 18:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ: в Минске зафиксировано снижение количества ДТП с участием детей
Фото из открытых источников

ГАИ Минска привела статистику аварий с участием несовершеннолетних. В частности, как сообщила «АиФ» старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК, на территории Минска в 2019 году зафиксировано снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей.

ГАИ: в Минске зафиксировано снижение количества ДТП с участием детей В Беларуси пройдет акция «В новый год по «Доброй дороге!»

Всего в 2019 году было зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий (минус 17,9% к 2018 году), в результате которых 57 несовершеннолетних были травмированы (минус 18,6% к 2018 году). 8 детей пострадали в качестве пассажиров транспортных средств, 40 детей пострадали в ДТП, как пешеходы, 9 детей получили ранения, как велосипедисты. Отмечается, что из 55 ДТП в 39 случаях виновен оказывался водитель, в 16 – ребенок.

При этом, несмотря на то, что в Минске наметилась положительная динамика по снижению детского дорожно-транспортного травматизма, уровень детского травматизма все еще остается высоким. Примерно 20% ДТП с участием детей происходит в результате их непродуманных действий.

Основными причинами ДТП с детьми на дороге становятся переход ими проезжей части в неустановленном месте, внезапный выход на проезжую часть перед движущимся транспортом, игры на проезжей части или в непосредственной близости от нее, нарушение требований ПДД при движении на велосипедах, мопедах, мотоциклах и роликах. Также исследования показывают, что основной причиной ДТП с участием детей, становятся психофизиологические и возрастные особенности поведения на улицах и дорогах.

ГАИ призывает родителей уделять больше внимания основам безопасного поведения детей на дороге.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего в 2019 году в Минске было зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 57 несовершеннолетних были травмированы.
 
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