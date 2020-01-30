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МАРТ: Тариф на транзит российской нефти по Беларуси с 1 февраля возрастет более чем на 6 процентов
30.01.2020 17:48 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Тариф на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси с 1 февраля вырастет более чем на 6%. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.
По словам министра, переговоры с российскими коллегами не дали результата. "Поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифов на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом Российской Федерации, увеличенный на три процентных пункта", - отметил глава ведомства.
При этом он добавил, что у сторон есть некоторые разногласия по определению тарифов, передает
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Тариф на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси с 1 февраля вырастет более чем на 6%. Об этом заявил министр антимонопольного...
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