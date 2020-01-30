МАРТ: Тариф на транзит российской нефти по Беларуси с 1 февраля возрастет более чем на 6 процентов

Источник материала: Ежедневник





Тариф на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси с 1 февраля вырастет более чем на 6%. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

По словам министра, переговоры с российскими коллегами не дали результата. "Поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифов на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом Российской Федерации, увеличенный на три процентных пункта", - отметил глава ведомства.

При этом он добавил, что у сторон есть некоторые разногласия по определению тарифов, передает БелТА.