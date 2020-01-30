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Президент Беларуси о Бресте: Это ворота не только в нашу страну – это ворота в бывший Советский Союз

30.01.2020 17:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 30 января Президент Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.,

Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Обновления местной вертикали власти произошли в Витебске и Бресте. В последнее время к северному региону приковано пристальное внимание.

Президент Беларуси о Бресте: Это ворота не только в нашу страну – это ворота в бывший Советский Союз

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Очень много для Бреста сделали к тысячелетию. Полагаю, что мы все объекты построили и более или менее привели город в порядок.

Я говорил уже председателю облисполкома: это ворота не только в нашу страну – это ворота во все наше Отечество, бывший Советский Союз, поэтому город надо содержать в порядке. Он своеобразный, он отличается от Витебска, причем очень серьезно отличается. Ну ничего страшного. Многообразие и вся красота нашей республики.

Вы идете на такие должности в такие разные города, очень важно для нас. Не забывайте, что у нас этот год очень серьезный, очень сложный. Мы должны напрягаться до неимоверности, особенно в Витебской области.

Александр Лукашенко: «Я в Витебской области родился, а в Бресте самый трудный период жизни у меня прошёл»

Президент Беларуси о Бресте: Это ворота не только в нашу страну – это ворота в бывший Советский Союз

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. 30 января Президент Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ., Александр Лукашенко...
 
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