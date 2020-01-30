|
Президент Беларуси о Бресте: Это ворота не только в нашу страну – это ворота в бывший Советский Союз
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 января Президент Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.,
Обновления местной вертикали власти произошли в Витебске и Бресте. В последнее время к северному региону приковано пристальное внимание.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я говорил уже председателю облисполкома: это ворота не только в нашу страну – это ворота во все наше Отечество, бывший Советский Союз, поэтому город надо содержать в порядке. Он своеобразный, он отличается от Витебска, причем очень серьезно отличается. Ну ничего страшного. Многообразие и вся красота нашей республики.
Вы идете на такие должности в такие разные города, очень важно для нас. Не забывайте, что у нас этот год очень серьезный, очень сложный. Мы должны напрягаться до неимоверности, особенно в Витебской области.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси о Бресте: Это ворота не только в нашу страну – это ворота в бывший Советский Союз
Новости Беларуси. 30 января Президент Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ., Александр Лукашенко...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)