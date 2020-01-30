Евроторг в 2019 году увеличил выручку до 4,4 млрд рублей

Источник материала: Myfin

Фото: eurotorg.by

Количество магазинов под управлением компании в прошлом году увеличилось на 108 объектов. На 31 декабря «Евроторг» управлял 870 продовольственными магазинами общей площадью 334,6 тыс. кв. м в 323 населенных пунктах (на 26 населенных пунктов больше, чем годом ранее).

Большинство новых торговых объектов (104) компания открыла в формате «у дома». Доля выручки таких магазинов выросла в 2019 году на 4 п.п. до 49%.

Компания продолжила развивать сеть дискаунтеров «Хит!», за последние три месяца прошлого года появилось 29 новых объектов. 91% новых торговых площадей приходится на арендованные магазины.

В четвертом квартале 2019 года в рамках оптимизации торговой сети решено закрыть 44 продовольственных магазина из-за низкой эффективности.

Продолжилось развитие двух онлайн-сервисов компании – E-dostavka.by и Gipermall.by. За 2019 год доставлено 3,6 млн заказов, а совокупная выручка выросла на 9% до 205,1 млн рублей.

«Мы по-прежнему видим значительный потенциал онлайн-канала, который продолжает развиваться и позволяет предоставлять населению страны доступ к ассортименту современных форматов торговли даже в тех локациях, где у нас нет физического присутствия», – подчеркнул генеральный директор «Евроторга» Андрей Зубков.

В 4-м квартале 2019 года руководство компании приняло стратегические решения по повышению операционной эффективности бизнеса. «Мы закрываем тестовое направление – дрогери-магазины «Магия», результаты которого оказались ниже наших ожиданий (вклад дрогери-бизнеса в чистую розничную выручку был незначительным – менее 1,4%).

Кроме того, мы планируем рассмотреть возможность продажи нашего банковского бизнеса – Статусбанк . Это позволит сфокусироваться на ключевом для компании направлении – современной розничной торговле – где мы являемся бесспорным лидером с сильными конкурентными преимуществами и обладаем высококлассной экспертизой», – сообщил Андрей Зубков.

У «Евроторг» в Беларуси 19% долей рынка розничной торговли продуктами питания (2018). Ежедневно магазины сети обслуживают около 1 млн покупателей в 323 населенных пунктах Беларуси. Компания развивает крупнейший сервис по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 году.