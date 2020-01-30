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«Придётся его ремонтировать по половинкам». За мост на пр. Жукова в районе водонапорной башни возьмутся в 2022 году

30.01.2020 17:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как будут ремонтировать самый длинный путепровод Минска, который находится на проспекте Жукова, рассказываем в программе «Большой город».

Александр Ярошик, директор ГП «Городорстрой»:
Прорабатывается подход к ремонту, подбор сооружения, которое будет устроено уже взамен существующего путепровода.

Работы будут проводиться на участке в районе водонапорной башни?

«Придётся его ремонтировать по половинкам». За мост на пр. Жукова в районе водонапорной башни возьмутся в 2022 году

Александр Ярошик:
Да, это будет именно этот путепровод, который будем ремонтировать. Он длиной более ста метров. Построен он в 80-ые годы. Сложилось так, что его нужно ремонтировать. И подходы ввиду большого количества железнодорожных путей, технологически он достаточно сложный. И не хочется делать его еще сложнее. Но придется его ремонтировать по половинкам. И скорее всего с заменой существующих опор. То есть это будет фактически строительство нового путепровода. И к его реконструкции мы можем приступить, естественно, только когда запустим первое кольцо, чтобы не создавать коллапс, чтобы транспорт не простаивал в пробках, схема движения будет продумана. Нами также ведется ремонт и закончится в мае путепровода по улице Железнодорожная. Это также относится к ремонту второго кольца. И ведется строительство первого кольца. И как только мы соединим эти транспортные потоки, мы сможем ремонтировать второе кольцо.

«Придётся его ремонтировать по половинкам». За мост на пр. Жукова в районе водонапорной башни возьмутся в 2022 году

Ремонт путепровода по улице Железнодорожная нами будет закончен в этом году ориентировочно в мае – как там с погодой сложится. В начале мая мы его закончим. Откроем движение полностью.

Ориентировочно на 2022 год будет производиться ремонт вот этого самого длинного нашего путепровода.

Люди в материале: Александр Ярошик
 
Теги: Минск
 
 
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Как будут ремонтировать самый длинный путепровод Минска, который находится на проспекте Жукова, рассказываем в программе «Большой город». Александр Ярошик,...
 
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