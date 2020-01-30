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«Придётся его ремонтировать по половинкам». За мост на пр. Жукова в районе водонапорной башни возьмутся в 2022 году
Источник материала: СТВ
Как будут ремонтировать самый длинный путепровод Минска, который находится на проспекте Жукова, рассказываем в программе
Александр Ярошик, директор ГП «Городорстрой»:
Работы будут проводиться на участке в районе водонапорной башни?
Александр Ярошик:
Ориентировочно на 2022 год будет производиться ремонт вот этого самого длинного нашего путепровода.
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«Придётся его ремонтировать по половинкам». За мост на пр. Жукова в районе водонапорной башни возьмутся в 2022 году
Как будут ремонтировать самый длинный путепровод Минска, который находится на проспекте Жукова, рассказываем в программе «Большой город». Александр Ярошик,...
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