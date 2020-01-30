C выставки украли работы Сальвадора Дали за 380 тыс евро. Воров не могут найти

Источник материала: KYKY

В Стокгольме галерея Couleur выставляла работы испанского автора Сальвадора Дали. В ночь на 30 января часть из них похитили: украли от десяти до 12 бронзовых скульптур и гравюр. Об этом пишет Aftonbladet, ссылаясь на владельца галереи Педера Энстрема.

Пропажу обнаружили только около четырех часов утра. Как рассказал полиции Энстрем, каждая работа стоит до 47 тысяч евро. Сумма ущерба может дойти до 380 тысяч евро, но точные числа пока не названы. Еще галерист сказал, что грабителей было двое, а в здание Couleur они попали, разбив стекло. В помещении сработал сигнал тревоги, но приехать вовремя силовики не сумели – преступники сбежали. Им удалось скрыться на автомобиле «Ауди».

JUST NU: Dalí-skulpturer för miljonbelopp stulna ▸ Kupp mot galleri i natt https://t.co/WwJIqPKLGC — Aftonbladet (@Aftonbladet) January 30, 2020

Высота каждой из пропавших скульптур – почти 40-50 сантиметров. Их показывали во время выставки выставки, которая открылась 18 января и должна была закрыться в эту субботу. По словам Педера, «внутри [грабители] работали очень быстро, они явно приняли это решение не накануне ночью». Таким образом, местная полиция ищет двух человек. Пока найти их не получается.

Любопытно, что вообще-то у Дали есть работы куда дороже: например, «Портерт Поля Элюара», написанный сюрреалистом в 1929 году, продали больше чем за 22 миллиона долларов. А в свое время за полотно «Христос Святого Иоанна Креста» (1951 год) правительство Испании предлагало шотландскому музею Кельвингроу свыше 127 миллионов долларов – это рекорд.