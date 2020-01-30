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Александр Лукашенко: «Я в Витебской области родился, а в Бресте самый трудный период жизни у меня прошёл»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 30 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновления местной вертикали власти произошли в Витебске и Бресте. Кроме того, Президент поделился, что для него лично значат эти города.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я в Витебской области родился, а в Бресте самый трудный период жизни у меня прошел, когда я служил в армии в пограничных войсках. Поэтому для меня так сложилось, что все города имеют определенное значение, уже об этом говорил не единожды.
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Александр Лукашенко: «Я в Витебской области родился, а в Бресте самый трудный период жизни у меня прошёл»
Новости Беларуси. 30 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обновления местной вертикали власти...
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