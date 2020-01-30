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На коронавирус в Беларуси уже проверили более 120 человек. У 18 из них результат пока не готов

30.01.2020 16:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На новый китайский коронавиурс в Беларуси уже обследовали более 120 человек. Результаты пока не готовы только по 18 образцам, но ни у кого из тех, по кому уже есть данные, новый вирус пневмонии не выявлен, сообщила пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии на новый китайский коронавирус обследовали 74 человек, из них 25 — граждане Китая, 6 — Украины, остальные — граждане Беларуси. Большая часть этих людей прибыли из Китая. 

Кроме этого, все, кто прибыл в Национальный аэропорт 29 января, и ранее находился на территории Китая (а это 47 человек) были лабораторно обследованы на наличие нового варианта коронавируса.

Результаты исследований:

— новый коронавирус 2019-nCoV, не выявлен;

— выявлены: вирус гриппа В — 1 случай, грипп А (H1N1) — 3 случая, риновирус — 1, микоплазма пневмонии — 3 случая, смешанные — (грипп А и микоплазма пневмонии) — 1 случай.

По состоянию на 9 утра 30 января в работе находится 18 образцов: 6 — от пациентов с клиникой ОРВИ и 12 — от клинически здоровых лиц.


В пресс-службе отметили, что в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии есть все необходимые реактивы, оборудование, технологии и высококвалифицированный персонал, имеющий большой опыт проведения таких исследований. 

Центр работает в штатном режиме — 24 часа в сутки. Для транспортировки пациентов в условиях нынешней санитарно-эпидемиологической обстановки бригады скорой медицинской помощи могут использовать специальную одежду и биобоксы.

В Китае по состоянию на полночь 30 января количество погибших от нового коронавируса возросло до 170, из них 38 человек умерли за последние сутки. 170 пациентов выздоровели и были выписаны.

Зафиксировано 7711 подтвержденных случаев заболевания, 31 человек находится в тяжелом состоянии. У 12 167 человек — подозрение на заражение коронавирусом.

Вирус распространился на все провинции и регионы материкового Китая: государственный комитет КНР по вопросам здравоохранения сообщил, что первый случай заболевания зафиксирован в ранее «чистом» Тибете.

Случаи заболевания зарегистрированы также в Таиланде, Японии, Сингапуре и Гонконге, на Тайване, в Австралии, Макао, Малайзии, Франции и США, Германии, Южной Корее и ОАЭ, Канаде, Вьетнаме, Финляндии, Камбодже, Непале и Шри-Ланке.
 
 
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На новый китайский коронавиурс в Беларуси уже обследовали более 120 человек. Результаты пока не готовы только по 18 образцам, но ни у кого из тех, по кому уже есть...
 
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