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В Беларуси в 2020 году планируется построить 275 станций обезжелезивания воды

30.01.2020 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси в 2020 году планируется построить 275 станций обезжелезивания воды, сообщил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на заседании итоговой коллегии Минжилкомхоза, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси в 2020 году планируется построить 275 станций обезжелезивания воды

"Основной упор при обеспечении потребителей качественной питьевой водой министерство вместе с облисполкомами сделало на возведение станций обезжелезивания. На 2020 год запланировано создание не менее 40 станций в каждой области, всего предстоит построить 275 объектов", - отметил Александр Терехов.

На 2019-й было предусмотрено строительство 248 станций обезжелезивания, финансирование обеспечивали республиканский и местные бюджеты. Однако за прошедший год разрешение на ввод получил 191 объект, еще 19 объектов - в январе этого года. Еще 38 станциям в Гомельской, Минской и Могилевской областях до сих пор не выданы разрешительные документы.

По словам министра, уровень обеспеченности потребителей качественной питьевой водой в Беларуси на начало 2020 года составляет 93,1% (при плане 92,4%).

Среди задач на 2020 год министр также назвал сдерживание роста затрат на жилищно-коммунальные услуги, увеличение использования твердых коммунальных отходов до 25%, реализацию программы по замене лифтов, а также формирование госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" на 2021-2025 годы. Уровень потерь тепловой энергии в каждой организации ЖКХ не должен превышать 10%.

 
 
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  В Беларуси в 2020 году планируется построить 275 станций обезжелезивания воды, сообщил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на...
 
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