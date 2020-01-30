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Помпео назвал главную угрозу современности — это компартия Китая

30.01.2020 18:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Коммунистическую партию Китая главной угрозой современного мира». Об этом он заявил во время дискуссии с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом 30 января.

«Коммунистическая партия Китая представляет собой главную угрозу современности», – заявил Помпео, пишет reform.by

Он добавил, что США и Китай имеют тесные экономические связи. «У нас есть огромные возможности вести успешный, инновационный бизнес между нашими странами, но Коммунистическая партия Китая и ее председатель Си [Цзиньпин] ясно дали понять, что их программа противоречит тем ценностям, о которых мой коллега Доминик [Рааб] и я говорили сегодня», – заявил Помпео. По его словам, разногласия касаются ВТО, развития инфраструктуры и технологий, дипломатических способов решения проблем.

Помпео заявил, что Запад должен добиться того, чтобы в следующем веке правили западные демократические принципы.
 
 
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Госсекретарь США Майкл Помпео назвал Коммунистическую партию Китая главной угрозой современного мира». Об этом он заявил во время дискуссии с министром...
 
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