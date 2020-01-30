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«В нём есть печка, магнитола». Трактор своими руками сделал мастер из Щучинского района
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Необычный транспорт уже который день удивляет жителей агрогородка Василишки Щучинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его автор на пенсии решил воплотить свою давнюю мечту – сделать трактор собственными руками. На реализацию ушел год и детали от десятка автомобилей. В результате самоделка от местного Кулибина с легкостью составит конкуренцию заводским машинам.
В нем есть печка, магнитола, освещение кабины, стеклоочиститель. Заводим, да?
Это настоящий микс технической и творческой мысли. Ходовая часть от «Нивы», двигатель от «жигулей», лобовое стекло из багажника «Москвича». А капот и вовсе вырезан из старого холодильника. Теперь, кстати, удобно открывать за ручку. Леонард Бердовский признается: особенно повозиться пришлось с кабиной, где приспособил двери от старого трактора Т-40.
Правая дверка, она маленькая, через нее не ходит тракторист. Она вообще сюда не подходила. У меня были две левые. И вот самое сложное было из этой левой сделать правую.
Детали искал по магазинам и автобарахолкам, даже в пункте сдачи металлолома. Кое-что уже было в гараже, несли ему запчасти и соседи – тоже прониклись идеей трактора мечты.
Леонард Бердовский, житель агрогородка Василишки:
Золотые руки плюс год работы, и вот он, «Комби 4х4» – так Леонард назвал свой тракторомобиль. Покрасил в любимые цвета, получилось очень патриотично. Супругу пригласил первой оценить новый семейный транспорт.
Тереса Бердовская, жительница агрогородка Василишки:
Галина Буро, корреспондент:
Самодельный трактор – незаменимая вещь в хозяйстве. К тому же удобнее, чем мотоблок. Как шутит мастер, сделал железного коня, чтобы не ходить в поле за конем.
В планах у меня три агрегата, это точно. Вот первый, который делаю – это окучник.
За зиму надо успеть изготовить культиватор и плуги, заготовки под них уже сделал. И зарегистрировать самодельный транспорт по всем правилам.
Леонард Бердовский:
Он уже начал делать еще один трактор, только в размере поменьше, также хочет купить и отреставрировать «Запорожец» ЗАЗ-965 – такая мечта. А в самых ближайших планах – испытать в деле нового железного друга.
Жду я, конечно весну, вот наш огород, чтоб посадить картошку.
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Новости Беларуси. Необычный транспорт уже который день удивляет жителей агрогородка Василишки Щучинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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