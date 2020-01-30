ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«В нём есть печка, магнитола». Трактор своими руками сделал мастер из Щучинского района

30.01.2020 18:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычный транспорт уже который день удивляет жителей агрогородка Василишки Щучинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В нём есть печка, магнитола». Трактор своими руками сделал мастер из Щучинского района

Его автор на пенсии решил воплотить свою давнюю мечту – сделать трактор собственными руками. На реализацию ушел год и детали от десятка автомобилей. В результате самоделка от местного Кулибина с легкостью составит конкуренцию заводским машинам.

В этом убедилась Галина Буро.

«В нём есть печка, магнитола». Трактор своими руками сделал мастер из Щучинского района

В нем есть печка, магнитола, освещение кабины, стеклоочиститель. Заводим, да?

Это настоящий микс технической и творческой мысли. Ходовая часть от «Нивы», двигатель от «жигулей», лобовое стекло из багажника «Москвича». А капот и вовсе вырезан из старого холодильника. Теперь, кстати, удобно открывать за ручку. Леонард Бердовский признается: особенно повозиться пришлось с кабиной, где приспособил двери от старого трактора Т-40.

«В нём есть печка, магнитола». Трактор своими руками сделал мастер из Щучинского района

Правая дверка, она маленькая, через нее не ходит тракторист. Она вообще сюда не подходила. У меня были две левые. И вот самое сложное было из этой левой сделать правую.

Детали искал по магазинам и автобарахолкам, даже в пункте сдачи металлолома. Кое-что уже было в гараже, несли ему запчасти и соседи – тоже прониклись идеей трактора мечты.

«В нём есть печка, магнитола». Трактор своими руками сделал мастер из Щучинского района

Леонард Бердовский, житель агрогородка Василишки:
Во-первых, в интернете посмотрел. Хотя в интернете я не находил, что бы мне понравилось, вот честное слово. Тяга у меня давно была к технике. Вам такое еще скажу: я в школьные годы на велосипед руль такой поставил. Все смотрели, интересно. В школу приеду, даже «дай подъехать» просили.

«В нём есть печка, магнитола». Трактор своими руками сделал мастер из Щучинского района

Золотые руки плюс год работы, и вот он, «Комби 4х4» – так Леонард назвал свой тракторомобиль. Покрасил в любимые цвета, получилось очень патриотично. Супругу пригласил первой оценить новый семейный транспорт.

«В нём есть печка, магнитола». Трактор своими руками сделал мастер из Щучинского района

Тереса Бердовская, жительница агрогородка Василишки:
Он и ночью просыпался, натхненне находило, шел, что-то делал. Я говорю: совсем с ума сошел. Я-то верила, что он сделает, потому что он любит технику. Сколько у нас этих машин разных было, он все начинал с нуля, у него каждая мелочь вся была сделана аккуратно.

«В нём есть печка, магнитола». Трактор своими руками сделал мастер из Щучинского района

Галина Буро, корреспондент:
Чтобы трактор стал функциональнее, мастер изготовил под него прицеп. Здесь тоже детали от разных автомобилей. А кузов, вы не поверите, из бывших электрических шкафов.

Самодельный трактор – незаменимая вещь в хозяйстве. К тому же удобнее, чем мотоблок. Как шутит мастер, сделал железного коня, чтобы не ходить в поле за конем.

«В нём есть печка, магнитола». Трактор своими руками сделал мастер из Щучинского района

В планах у меня три агрегата, это точно. Вот первый, который делаю – это окучник.

За зиму надо успеть изготовить культиватор и плуги, заготовки под них уже сделал. И зарегистрировать самодельный транспорт по всем правилам.

«В нём есть печка, магнитола». Трактор своими руками сделал мастер из Щучинского района

Леонард Бердовский:
Мне приятно, что эта моя техника, что поехала. Я ждал этого момента, конечно. Радостно перед детьми, внуками, вот приедут. Ради них даже это все делалось тоже. 

«В нём есть печка, магнитола». Трактор своими руками сделал мастер из Щучинского района

Он уже начал делать еще один трактор, только в размере поменьше, также хочет купить и отреставрировать «Запорожец» ЗАЗ-965 – такая мечта. А в самых ближайших планах – испытать в деле нового железного друга.

«В нём есть печка, магнитола». Трактор своими руками сделал мастер из Щучинского района

Жду я, конечно весну, вот наш огород, чтоб посадить картошку.

«В нём есть печка, магнитола». Трактор своими руками сделал мастер из Щучинского района

Люди в материале: Леонард Бердовский, Тереса Бердовская, Галина Буро
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Необычный транспорт уже который день удивляет жителей агрогородка Василишки Щучинского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помпео назвал главную угрозу современности — это компартия Китая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика