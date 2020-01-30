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AliExpress приостанавливает отправку товаров из-за коронавируса

30.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

AliExpress приостанавливает отправку товаров из-за коронавируса

Ожидающим посылки покупателям были отправлены сообщения от продавцов с просьбой отменить заказ, сообщают «Известия».

AliExpress приостанавливает отправку товаров из-за коронавируса и просит отменить заказ.

AliExpress приостанавливает отправку товаров из-за коронавируса

— Дорогие друзья, из-за эпидемии товар не может быть доставлен. Пожалуйста, отмените ваш заказ. Мы постараемся вернуть деньги как можно скорее, — сказано в сообщении от продавцов.

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Ожидающим посылки покупателям были отправлены сообщения от продавцов с просьбой отменить заказ, сообщают «Известия». AliExpress приостанавливает отправку товаров...
 
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