Источник материала: Вороновская газета





Ожидающим посылки покупателям были отправлены сообщения от продавцов с просьбой отменить заказ, сообщают «Известия».

AliExpress приостанавливает отправку товаров из-за коронавируса и просит отменить заказ.

— Дорогие друзья, из-за эпидемии товар не может быть доставлен. Пожалуйста, отмените ваш заказ. Мы постараемся вернуть деньги как можно скорее, — сказано в сообщении от продавцов.

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