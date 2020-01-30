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Посол Украины: Нефтепровод Одесса-Броды готов к прокачке нефти в Беларусь
Источник материала: Партизан
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что нефтепровод Одесса-Броды готов к прокачке нефти в Беларусь.
Глава дипмиссии напомнил, что ранее этот вариант уже использовался, когда покупалась венесуэльская нефть. Но Кизим затруднился назвать возможные объемы прокачки.
Он добавил, что вопрос поставок нефти через Украину поднимался в декабре прошлого года на заседании белорусско-украинской межправительственной комиссии. Однако пока у посла нет информации о конкретных договоренностях.
Напомним, что ранее власти Беларуси заявляли, что 30% импорта нефти может пойти через Украину.
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Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что нефтепровод Одесса-Броды готов к прокачке нефти в Беларусь.
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