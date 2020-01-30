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К выходным Беларусь останется без снега

30.01.2020 18:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси наконец-то выпал снег в конце второго месяца зимы, но к выходным его не останется — такой вывод можно сделать из тредневного прогноза, опубликованного Белгидрометцентром. Более того — нас ждет чересчур теплая для февраля погода с дождями.

В пятницу, 31 января, в стране будет облачноо, с мокрым снегом и дождем по большей части территории. В западных районах днем ожидается порывистый ветер. Температура воздуха составит ночью от -4 до +2 градусов, днем до +1..+7 градусов. Прогнозируется туман, объявлено штормовое предупреждение, пишет reform.by

В следующие два дня, субботу и воскресенье, через Беларусь продолжат перемещаться атмосферные фронты с Западной Европы, и начнет поступать более теплый воздух с Атлантики. Будет все так же облачно.

1 февраля ночью повсеместно пройдут кратковременные дожди и мокрый снег, на востоке прогнозируется туман и гололед. Днем дожди будут идти временами, юго-западный ветер станет порывистым. Температура воздуха составит ночью -2..+5°С, днем от +2 градусов на востоке  и аж до +9 на западе.

2 февраля дожди будут идти время от времени, прогнозируется порывистый ветер с юго-запада и запада, днем он усилится. Температура воздуха составит от +1..+8°С ночью до +3..+9° днем.
 
 
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В Беларуси наконец-то выпал снег в конце второго месяца зимы, но к выходным его не останется — такой вывод можно сделать из тредневного прогноза, опубликованного...
 
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