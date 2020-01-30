Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета





Республиканский конкурс «Учитель года Республики Беларусь» зарекомендовал себя как настоящий праздник профессионального мастерства и творчества людей одной из самых важных и нужных профессий. В очном туре районного этапа, который прошел на этой неделе в Жирмунской школе, приняли участие девять педагогов. Все они имеют разные квалификационные категории, трудовой стаж, опыт. Но под знаком «Хрустального журавля» их объединяют преданность выбранной профессии, увлеченность любимым делом, желание эффективно обучать и воспитывать детей. Представители учреждений общего среднего и дошкольного образования района достойно продемонстрировали профессиональную компетентность и широкий спектр современных технологий, находящихся в их педагогическом арсенале.

По результатам нескольких туров звания «Учитель года-2020» Вороновщины удостоена преподаватель белорусского языка и литературы Радунской СШ Алена Александровна Черноус.







Имена призеров профессионального конкурса и подробности очного тура узнаете в следующем номере «ВГ».



























































































































































Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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