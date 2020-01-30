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Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе

30.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе

Республиканский конкурс «Учитель года Республики Беларусь» зарекомендовал себя как настоящий праздник профессионального мастерства и творчества людей одной из самых важных и нужных профессий. В очном туре районного этапа, который прошел на этой неделе в Жирмунской школе, приняли участие девять педагогов. Все они имеют разные квалификационные категории, трудовой стаж, опыт. Но под знаком «Хрустального журавля» их объединяют преданность выбранной профессии, увлеченность любимым делом, желание эффективно обучать и воспитывать детей. Представители учреждений общего среднего и дошкольного образования района достойно продемонстрировали профессиональную компетентность и широкий спектр современных технологий, находящихся в их педагогическом арсенале. 

По результатам нескольких туров звания «Учитель года-2020» Вороновщины удостоена преподаватель белорусского языка и литературы Радунской СШ Алена Александровна Черноус.


Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе

Имена призеров профессионального конкурса и подробности очного тура узнаете в следующем номере «ВГ».


Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе

Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе
Профиспытание выдержали. Стало известно имя «Учителя года-2020» в Вороновском районе

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

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Теги: Гродно
 
 
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Республиканский конкурс «Учитель года Республики Беларусь» зарекомендовал себя как настоящий праздник профессионального мастерства и творчества людей одной из...
 
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