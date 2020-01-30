Экс-премьер Беларуси: При развале СССР деньги самолетами возили. Мешками

Линг напомнил, что БНПА создали еще при советской власти. «В воздухе уже запахло угрозой... Нехорошие вещи впереди маячили».





По его словам, пришлось вернуться к «древним» методам экономической деятельности. «Наличные деньги самолетами возили. Мешками. Через банк нельзя было проводить».





Линг вспомнил, что Вячеславу Кебичу (премьер-министр в 1990–1994 гг.) и ему приходилось постоянно договариваться с Москвой по нефти и газу.





Причем 90% углеводородов не покупали, а меняли, например, на продовольствие. «Тогда не новое было, а вернулись древние времена».