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Экс-премьер Беларуси: При развале СССР деньги самолетами возили. Мешками

30.01.2020 17:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Линг (1996–2000 гг.) рассказал сегодня на заседании в честь 30-летия Белорусской научно-промышленной ассоциации (БНПА) о том, как приходилось работать в период распада СССР.

Линг напомнил, что БНПА создали еще при советской власти. «В воздухе уже запахло угрозой... Нехорошие вещи впереди маячили».

По его словам, пришлось вернуться к «древним» методам экономической деятельности. «Наличные деньги самолетами возили. Мешками. Через банк нельзя было проводить».

Линг вспомнил, что Вячеславу Кебичу (премьер-министр в 1990–1994 гг.) и ему приходилось постоянно договариваться с Москвой по нефти и газу. 

Причем 90% углеводородов не покупали, а меняли, например, на продовольствие. «Тогда не новое было, а вернулись древние времена».
 
 
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Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Линг (1996–2000 гг.) рассказал сегодня на заседании в честь 30-летия Белорусской научно-промышленной ассоциации (БНПА) о том, как...
 
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