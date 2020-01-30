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37 хоров, духовная поэзия и аутентичность. Программа «Коложского Благовеста» в Гродно

30.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

37 хоров, духовная поэзия и аутентичность. Программа «Коложского Благовеста» в ГродноГродно " width="598" height="405">

«Коложский Благовест» можно по праву назвать главным фестивалем православных песнопений. Участники праздника представят публике «творческие отчеты» в певческом искусстве, которое на протяжении столетий хранит свою аутентичность, не теряет актуальности и приближает слушателей к вечным жизненным идеалам.

37 хоров, духовная поэзия и аутентичность. Программа «Коложского Благовеста» в Гродно

Торжественное открытие фестиваля состоится в Гродненском областном драматическом театре 19 февраля. В следующие два дня в Свято-Покровском кафедральном соборе будут проходить конкурсные выступления, их также можно посетить. Выступят детские и взрослые, церковные и светские хоры.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ

Международного фестиваля православных песнопений  «Коложский Благовест» Гродно 2020 год

Понедельник, 17 февраля

13:00 —  Открытие выставки «Блаженная Валентина, духовная заступница земли Минской». Актовый зал церковно-приходского комплекса Свято-Покровского  кафедрального собора, ул. Академическая, 2.

18:30 — Кинолекторий.

Просмотр и обсуждение художественного фильма «Интервью с Богом»(режиссер:Перри Лэнг.США, 2018 г.). Актовый зал церковно-приходского комплексаСвято-Покровского  кафедрального собора, ул. Академическая, 2.

Вторник, 18 февраля

12:00 — Открытие выставки«Богословие красоты»(литургия как синтез церковных искусств). УК «Гродненский государственный музей истории религии», ул. Замковая, 16.

18:00 — Вечер духовной поэзии и авторской песни.Актовый зал церковно-приходского комплекса Свято-Покровского кафедрального собора, ул. Академическая, 2.

Среда, 19 февраля

09:00 — Божественная литургия.Молебен. Свято-Покровский кафедральный собор, ул. Ожешко, 23.

18:00 — Торжественное открытие фестиваля. Концерт обладателя Гран-при XVIII Международного фестиваля православных песнопений «Коложский Благовест»мужского хора«Всехсвятский» прихода в честь Всех Святыхг. Минска (Беларусь), регент – Дмитрий Токмаков. ГУК «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гродненский областной драматический театр»,ул.Мостовая,35

37 хоров, духовная поэзия и аутентичность. Программа «Коложского Благовеста» в Гродно

Четверг,20 февраля

10:00 — Конкурсные прослушивания хоровых коллективов. Свято-Покровский кафедральный собор, ул.Ожешко, 23

18:00 — Концерт хоровых коллективов:

• Ансамбль юношей детской школы искусств им. Д.С. Бортнянского, г. Санкт-Петербург (Россия), руководитель – Всеволод Русинов;

• Трио «Аллилуиа», г. Белград (Сербия), руководитель – МилицаЙелич;

• Камерный хор «Согласие», г. Зандам (Нидерланды), руководитель – Сергей Латышев;

• Хор храма святого Василия Острожского Чудотворца, г. Белград (Сербия),регент – Катарина Божич. Свято-Покровский кафедральный собор, ул.Ожешко, 23.

Пятница,21 февраля

10:00 — Конкурсные прослушивания хоровых коллективов. Свято-Покровский кафедральный собор, ул. Ожешко, 23.

18:00 —  Концерт хоровых коллективов:

• Хор православной богословской духовной семинарии «Митрополит Дософтей», г. Сучава (Румыния), регент – Лучиан-Ионут Таблан-Попеску;

• Хор Киевской Духовной Академии и Семинарии (Украина), регент – архимандрит Роман (Подлубняк);

• Мужской вокальный ансамбль «ДОРОС» музея «Покровский собор» (Храм Василия Блаженного на Красной площади), г. Москва (Россия), руководитель – Константин Сенченко;

• Архиерейский хор «Воскресиння» Свято-Воскресенского кафедрального собора, г. Ровно (Украина), регент – Александр Одинец.

• Камерный хор «Согласие», г. Зандам (Нидерланды),

руководитель – Сергей Латышев.

Концертный зал ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Дзержинского, 1.

Суббота, 22 февраля

13:00 — Закрытие фестиваля, церемония награждения победителей, гала-концерт. ГУК «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гродненский областной драматический театр», ул.Мостовая, 35.

https://grodnonews.by

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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«Коложский Благовест» можно по праву назвать главным фестивалем православных песнопений. Участники праздника представят публике «творческие отчеты» в...
 
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