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37 хоров, духовная поэзия и аутентичность. Программа «Коложского Благовеста» в Гродно
30.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродно " width="598" height="405">
Торжественное открытие фестиваля состоится в Гродненском областном драматическом театре 19 февраля. В следующие два дня в Свято-Покровском кафедральном соборе будут проходить конкурсные выступления, их также можно посетить. Выступят детские и взрослые, церковные и светские хоры.
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
Международного фестиваля православных песнопений «Коложский Благовест» Гродно 2020 год
Понедельник, 17 февраля
13:00 — Открытие выставки «Блаженная Валентина, духовная заступница земли Минской». Актовый зал церковно-приходского комплекса Свято-Покровского кафедрального собора, ул. Академическая, 2.
18:30 — Кинолекторий.
Просмотр и обсуждение художественного фильма «Интервью с Богом»(режиссер:Перри Лэнг.США, 2018 г.). Актовый зал церковно-приходского комплексаСвято-Покровского кафедрального собора, ул. Академическая, 2.
Вторник, 18 февраля
12:00 — Открытие выставки«Богословие красоты»(литургия как синтез церковных искусств). УК «Гродненский государственный музей истории религии», ул. Замковая, 16.
18:00 — Вечер духовной поэзии и авторской песни.Актовый зал церковно-приходского комплекса Свято-Покровского кафедрального собора, ул. Академическая, 2.
Среда, 19 февраля
09:00 — Божественная литургия.Молебен. Свято-Покровский кафедральный собор, ул. Ожешко, 23.
18:00 — Торжественное открытие фестиваля. Концерт обладателя Гран-при XVIII Международного фестиваля православных песнопений «Коложский Благовест»мужского хора«Всехсвятский» прихода в честь Всех Святыхг. Минска (Беларусь), регент – Дмитрий Токмаков. ГУК «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гродненский областной драматический театр»,ул.Мостовая,35
Четверг,20 февраля
10:00 — Конкурсные прослушивания хоровых коллективов. Свято-Покровский кафедральный собор, ул.Ожешко, 23
18:00 — Концерт хоровых коллективов:
• Ансамбль юношей детской школы искусств им. Д.С. Бортнянского, г. Санкт-Петербург (Россия), руководитель – Всеволод Русинов;
• Трио «Аллилуиа», г. Белград (Сербия), руководитель – МилицаЙелич;
• Камерный хор «Согласие», г. Зандам (Нидерланды), руководитель – Сергей Латышев;
• Хор храма святого Василия Острожского Чудотворца, г. Белград (Сербия),регент – Катарина Божич. Свято-Покровский кафедральный собор, ул.Ожешко, 23.
Пятница,21 февраля
10:00 — Конкурсные прослушивания хоровых коллективов. Свято-Покровский кафедральный собор, ул. Ожешко, 23.
18:00 — Концерт хоровых коллективов:
• Хор православной богословской духовной семинарии «Митрополит Дософтей», г. Сучава (Румыния), регент – Лучиан-Ионут Таблан-Попеску;
• Хор Киевской Духовной Академии и Семинарии (Украина), регент – архимандрит Роман (Подлубняк);
• Мужской вокальный ансамбль «ДОРОС» музея «Покровский собор» (Храм Василия Блаженного на Красной площади), г. Москва (Россия), руководитель – Константин Сенченко;
• Архиерейский хор «Воскресиння» Свято-Воскресенского кафедрального собора, г. Ровно (Украина), регент – Александр Одинец.
• Камерный хор «Согласие», г. Зандам (Нидерланды),
руководитель – Сергей Латышев.
Концертный зал ГУ «Гродненский городской центр культуры», ул. Дзержинского, 1.
Суббота, 22 февраля
13:00 — Закрытие фестиваля, церемония награждения победителей, гала-концерт. ГУК «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гродненский областной драматический театр», ул.Мостовая, 35.
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«Коложский Благовест» можно по праву назвать главным фестивалем православных песнопений. Участники праздника представят публике «творческие отчеты» в...
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