Белорусские медики отправятся в Китай для изучения коронавируса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Изучить коронавирус в эпицентре возникновения планируют белорусские медики. Они полетят в Китай, чтобы обменяться опытом с коллегами и найти наиболее эффективные методы профилактики опасной болезни, передает телеканал «МИР 24».

«Поручено главой государства проработать вопрос выезда руководства Минздрава и ведущих экспертов Беларуси в Китай для оценки ситуации и обмена мнениями. Надо понимать, что на сегодняшний момент вирус достаточно не изучен. У наших специалистов есть большой опыт борьбы с с особо опасными инфекционными заболеваниями», – сказал министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.

Накануне из Минска в Пекин вылетел борт с гуманитарным грузом. Около 20 тонн лекарств и медицинских изделий отправили в Китай по распоряжению президента Александра Лукашенко.