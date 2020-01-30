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Белорусские медики отправятся в Китай для изучения коронавируса
30.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Изучить коронавирус в эпицентре возникновения планируют белорусские медики. Они полетят в Китай, чтобы обменяться опытом с коллегами и найти наиболее эффективные методы профилактики опасной болезни, передает телеканал «МИР 24».
Накануне из Минска в Пекин вылетел борт с гуманитарным грузом. Около 20 тонн лекарств и медицинских изделий отправили в Китай по распоряжению президента Александра Лукашенко.
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Накануне из Минска в Пекин вылетел борт с 20 тоннами лекарств и медицинских изделий.
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