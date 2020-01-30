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«Стоимость на 30-40% дешевле». Пеллеты из костры льна начали выпускать в Орше
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Орше начали выпускать пеллеты из костры льна. Отходы в доходы превратило местное предприятие тепловых сетей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первую тонну получили еще в декабре 2019 года. В январе перевели на инновационное топливо часть котельных. В феврале планируют выйти на полную мощность, а значит, обеспечить собственные потребности и даже начать зарабатывать на продаже экопродукта.
Петр Гишкелюк, директор КУП «Оршатеплосети»:
Костра – продукт переработки тресты – уже сухой поступает на линию. Дальше ее дробят, слегка увлажняют и прессуют в гранулы. Никаких добавок. Самый настоящий экопродукт.
Анастасия Бут, корреспондент:
Инновационный проект обошелся предприятию в 330 тысяч рублей (собственные средства и кредитные ресурсы). Сумма довольно внушительная, но окупятся затраты максимум через 5 лет. Обслуживают линию в смену три человека. Всего же создано пять новых рабочих мест.
Александр Зиновьев, оператор участка по производству топливных пеллет КУП «Оршатеплосети»:
Прежде чем перейти на новый вид топлива, пришлось проделать немало работы. Из 52 котельных в районе 18 переоборудовали под пеллетные котлы. В том числе в 11-й школе. Три года здесь тепло получали из щепы и всего месяц – из костры.
Татьяна Кажарнович, директор СШ № 11 Орши:
К тому же предприятие больше не столкнется с рядом проблем. Пеллеты из отходов древесины в отопительный период дорожают и не всегда есть в наличии. Да и конкуренция в переработке опилок куда выше. А вот из льнотресты топливные гранулы делают помимо Орши только в Гродненской области.
Петр Гишкелюк:
К слову, по количеству выработанного тепла пеллеты из льнокостры равноценны каменному углю. Горят не хуже газа, а по стоимости гораздо дешевле. Такой экопродукт весьма популярен за границей, особенно в странах Скандинавии. Поэтому еще в самом начале пути на оршанском предприятии всерьез говорят об экспорте.
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Новости Беларуси. В Орше начали выпускать пеллеты из костры льна. Отходы в доходы превратило местное предприятие тепловых сетей, сообщили в программе Новости «24...
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