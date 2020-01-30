Ирина Костевич — о том, как изменятся подходы к назначению досрочных пенсий

Источник материала: Вороновская газета





Новые подходы к назначению ранних пенсий. Что меняется для сельчан

На вопросы «СГ» отвечает министр труда и социальной защиты Ирина Костевич

Мы уже рассказывали, почему возникла необходимость урегулировать вопросы досрочных льготных пенсий («СГ», 21 января 2020 года ). Напомним, 17 января Глава государства подписал Указ № 15. Труженики, в том числе большая группа аграриев, занятых долгие годы на работах с особыми условиями, получили право пенсионироваться по старым правилам. Более молодые — право выбирать, как и когда распорядиться профессиональными сбережениями. Подробности — в нашем разговоре.

— Ирина Анатольевна, давайте уточним, кто имеет право досрочно уйти на заслуженный отдых?

— Ранние пенсии назначаются за работу во вредных условиях труда (это списки № 1 и 2), а также в отдельных профессиях, например педагогам и медикам, водителям городского пассажирского транспорта, жен­щинам-ткачам, летчикам, артистам.

В сельском хозяйстве такие выплаты назначаются трактористам-машинистам, непосредственно занятым в производстве сельхозпродукции, а также женщинам — операторам машинного доения, телятницам, свинарям-операторам.

— Какие условия необходимо соблюсти, чтобы назначили льготную пенсию?

— Прежде всего нужно иметь стаж по профессии с особыми условиями труда не менее 20 лет. Выйти на пенсию можно за 5 лет до общего пенсионного возраста. Так, в 2020 году для мужчин-трактористов — 57 лет, для женщин-доярок, телятниц, свинарей-операторов — 52 года.

Раньше пенсии за работу в особых условиях назначались в общем порядке и исчислялись из общей пенсионной системы. Но с 1 января 2009 года специально для льготных пенсий создана новая система профессионального пенсионного страхования (ППС). Начиная с этого периода работодатели уплачивают за каждого работника особой профессии целевые взносы в Фонд социальной защиты населения. Их размеры разные — от 1,5 до 9 процентов, в зависимости от категории работников. Уплачиваются они в дополнение к 28 процентам, в сельском хозяйстве — к 24 страховых взносов на пенсии. Для тех, кто работает в неблагоприятных условиях, это дополнительная социальная гарантия.

Учет взносов в системе ППС ведется отдельно по каждому человеку в Фонде соцзащиты. В 2019 году взносы поступали примерно за 350 тысяч человек. Около 64 тысяч из них — работники сельского хозяйства. Суммы, перечисляемые нанимателями, накапливаются и приумножаются. А когда работник достигает пониженного пенсионного возраста, ему в течение пяти лет (до назначения общей пенсии) выплачивается досрочная профессиональная пенсия из накопившихся на счету средств. Ее размер напрямую зависит от величины таких сбережений: сколько накопил, столько получил.

— Ирина Анатольевна, почему тогда появилась необходимость изменений?

— Хочу сказать, что при введении профессионального пенсионного страхования оговаривалось, что новые пенсии будут назначаться не сразу, а только когда работник после 1 января 2009 года накопит более половины требуемого льготного стажа. Для аграриев это более 10 лет. Сейчас мы подошли к моменту, когда работники сельского хозяйства вырабатывают эту половину, однако весомые сбережения не успели сформироваться. В результате профессиональные выплаты пока ниже, чем пенсии по старым нормам. Отсюда и решение — изменить порядок перехода от пенсий по старым правилам к новым, профессиональным.

— Что меняет Указ № 15?

— С принятием указа учитывается, какой стаж выработан до 1 января 2009 года. Если есть 10 лет и более, тогда для аграриев пенсия с особыми условиями труда назначается по старым правилам. При этом не важно, сколько отработано после 2009 года. Главное, чтобы в сумме было не менее 20 лет. Отмечу, что у каждой профессии свой требуемый льготный стаж. Так, у педагогов и медиков он 25 лет для женщин и 30 — для мужчин. Соответственно, половина этого стажа — 12,5 и 15 лет.

— Выходит, теперь профессиональные пенсии отменяются?

— Конечно нет. В системе ППС остаются более молодые люди, у кого на январь 2009 года было менее 10 лет стажа. И чтобы их будущие профессиональные пенсии были выше, с 2021 года Указом № 15 повышаются целевые взносы работодателей более чем в два раза. Например, за трактористов, женщин-доярок, телятниц, свинарей — с 2,3 до 6 процентов.

К слову, эти люди попадают под новые правила. Вместо будущей ранней пенсии они могут выбрать доплаты к текущему заработку. В таком случае работодатель перечисляет взносы не в ФСЗН, а ежемесячно доплачивает работнику сумму в размере не ниже установленного тарифа.

— Что еще нужно знать тем, кто попадает в систему профессиональных пенсий?

— Есть особые правила их выплаты. Досрочная профессио­нальная пенсия в период вредной работы не выплачивается. Как ее получить? Первый вариант: по достижении пониженного пенсионного возраста человек может перейти на работу с нормальными условиями и получать досрочную профессиональную пенсию. Она выплачивается пять лет до общего пенсионного возраста. Размер досрочной пенсии, напомню, у каждого свой, он зависит от величины пенсионных сбережений.

Второй вариант, как показали обращения в министерство, тоже важный: работник остается в профессии и не обращается за ранней пенсией. В этом случае все его пенсионные сбережения будут выплачиваться в виде дополнительной профессиональной пенсии к общей по возрасту. Например, нынешняя средняя пенсия по возрасту — 446 рублей. К ней будет выплачиваться дополнительная в размере бюджета прожиточного минимума. Сегодня это чуть более 231 рубля. Дополнительная пенсия платится до тех пор, пока работник не исчерпает свои пенсионные сбережения.

Что еще важно. Если на момент выхода на пенсию по возрасту профессиональные сбережения большие (свыше 60 величин бюджета прожиточного минимума), то сумму превышения можно забрать сразу.

В целом действует правило: пенсионные сбережения, не использованные на досрочную пенсию, возвращаются работнику, для которого они сформированы, в дополнение к его пенсии по возрасту.

— Ирина Анатольевна, указ принесет еще больше плюсов для работников?

— Да. Работники с длительным стажем до 2009 года получат раннюю пенсию по старым правилам. Молодые, кто только формирует льготный стаж, за счет повышения взносов получат более высокие профессиональные пенсии. При этом у них есть выбор: получать доплату к заработку, выйти на раннюю пенсию либо иметь более высокий доход в старости за счет дополнительной пенсии из накопленных сбережений.

— А куда обращаться за пенсией работникам с большим льготным стажем до 2009 года?

— Процедура обращения за пенсией остается прежней. Для ее оформления нужно подать заявление и необходимые документы в органы пенсионного обеспечения по месту жительства. Работающие граждане это делают через своего работодателя.

— Благодарим за интервью, Ирина Анатольевна!