Лучший белорусский велогонщик завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Лучший белорусский велогонщик на шоссе Василий Кириенко объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.

«Это грустный день, но я вынужден прислушаться к советам врачей команды. У меня была прекрасная карьера, я наслаждался каждым ее моментом. Это было невероятное путешествие. Благодарен всем, кто меня поддерживал», — сказал Кириенко.

Решение Кириенко прокомментировал руководитель его команды Team Ineos Дэйв Брэйлсфорд.

«У него был особенный стиль: Василий ехал в уверенной и ровной позиции, выдавая невероятную мощность час за часом. С увеличением усилий лишь незначительно менялась его гримаса.

Нам повезло иметь в команде такого гонщика в течение семи сезонов. Мы делали все, чтобы поддержать его ради победных дней: чемпионства мира, сольной победы на Вуэльте и множества викторий в разделках.

Это решением было невероятно сложным, но верным. Мы желаем Василию всего наилучшего и продолжим поддерживать его в будущем», — сказал Брэйлсфорд.