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Лучший белорусский велогонщик завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

30.01.2020 19:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лучший белорусский велогонщик на шоссе Василий Кириенко объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.


Фото: Константин Пухов

«Это грустный день, но я вынужден прислушаться к советам врачей команды. У меня была прекрасная карьера, я наслаждался каждым ее моментом. Это было невероятное путешествие. Благодарен всем, кто меня поддерживал», — сказал Кириенко.

Решение Кириенко прокомментировал руководитель его команды Team Ineos Дэйв Брэйлсфорд.

«У него был особенный стиль: Василий ехал в уверенной и ровной позиции, выдавая невероятную мощность час за часом. С увеличением усилий лишь незначительно менялась его гримаса.

Нам повезло иметь в команде такого гонщика в течение семи сезонов. Мы делали все, чтобы поддержать его ради победных дней: чемпионства мира, сольной победы на Вуэльте и множества викторий в разделках.

Это решением было невероятно сложным, но верным. Мы желаем Василию всего наилучшего и продолжим поддерживать его в будущем», — сказал Брэйлсфорд.

Василий Кириенко был чемпионом мира на шоссе и треке, двукратным чемпионом Европейских игр, а также победителем этапов Гранд-туров — «Вуэльты» и «Джиро».

 
 
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Лучший белорусский велогонщик на шоссе Василий Кириенко объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем.
 
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