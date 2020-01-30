Делегация «Белнефтехима» поедет в Казахстан для переговоров по поставкам нефти

О том, что делегация «Белнефтехима» отправится на переговоры по поставкам нефти, договорились 30 января премьер-министр Беларуси и Казахстана Сергей Румас и Аскар Мамин в Алматы. Румас проинформировал своего коллегу, что правительство наделено полномочиями на подписание соответствующего межправсоглашения.





Сергей Румас прибыл с рабочим визитом в Казахстан для участия в заседании Евразийского межправсовета, а также в пленарной сессии форума «Цифровое будущее глобальной экономики». Беларусь с 1 января председательствует в органах Евразийского экономического союза.





Напомним, накануне Александр Лукашенко подписал указ, которым уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.





Беларусь обсуждает с Казахстаном возможность поставок нефтяного сырья еще с осени прошлого года. Минск интересовала не только поставка нефти, но и поставка продуктов, возможных для переработки, таких как газойль, мазут. Ранее речь шла о закупке от 1 до 3,5 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. Темные нефтепродукты можно поставлять в Беларусь железнодорожным транспортом. Что касается нефти, то ее выгоднее всего транспортировать в Беларусь из Казахстана по «трубе». Недавно Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Беларуси из Казахстана по нефтепроводу «Дружба».







