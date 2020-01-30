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ЕРИП предупредил о возможных сбоях в работе системы в предстоящие выходные
Источник материала: Tut.by
В ЕРИП
— 01.02.2020 в период с 00:01 до 08:00 будут проводиться плановые технические работы в АИС «Расчет», — отмечают в ЕРИП. — В указанный период возможна недоступность АИС «Расчет» продолжительностью до 3 часов.
Напомним, ранее ЕРИП
У пользователей международной платежной системы QIWI Кошелек появилась возможность оплачивать через ЕРИП более 220 услуг, в том числе за мобильную связь, интернет, коммуналку, штрафы ГАИ и прочие из любой точки мира без комиссии.
Для клиентов Беларусбанка ранее стало доступным пополнение счетов и погашение кредитов через ЕРИП в кассе любого банка, банкомате, платежно-справочном терминале, инфокиоске, интернет-банкинге и мобильном банкинге.
ЕРИП также с 3 февраля
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В ЕРИП предупредили, что в ночь с пятницы на субботу, 1 февраля, возможны перерывы в работе системы. Это связано с проведением работ.
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