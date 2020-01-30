|
Новый рекорд. Долги белорусов перед банками перевалили за 14 млрд рублей
Источник материала: Tut.by
На 1 января этого года задолженность белорусов перед банками составила 14 миллиардов 152,9 миллиона рублей. Об этом
За декабрь кредитная задолженность физлиц увеличилась на 337 млн рублей, по сравнению с началом года — на 2 млрд 556,5 млн рублей. Отметку в 13 млрд рублей долги белорусов превысили в сентябре 2019 года, в 12 млрд рублей — в
Долги по потребительским кредитам на 1 января составили 5 млрд 481 млн рублей. После
Чтобы снизить темпы кредитования, с мая 2018 года банки
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За декабрь кредитная задолженность физлиц увеличилась на 337 млн рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)