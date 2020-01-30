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Новый рекорд. Долги белорусов перед банками перевалили за 14 млрд рублей

30.01.2020 18:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 1 января этого года задолженность белорусов перед банками составила 14 миллиардов 152,9 миллиона рублей. Об этом сообщается в статистическом бюллетене Нацбанка. В этой сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на авто, кредиты на недвижимость, а также карты рассрочки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

За декабрь кредитная задолженность физлиц увеличилась на 337 млн рублей, по сравнению с началом года — на 2 млрд 556,5 млн рублей. Отметку в 13 млрд рублей долги белорусов превысили в сентябре 2019 года, в 12 млрд рублей — в мае, 11 млрд — в ноябре 2018 года, а 10 млрд — в июне.

Долги по потребительским кредитам на 1 января составили 5 млрд 481 млн рублей. После снижения в декабре они за месяц прибавили 138,5 млн рублей. Задолженность по кредитам на недвижимость составляет 8 млрд 567,8 млн рублей, за декабрь она выросла на 189,9 млн рублей.

Чтобы снизить темпы кредитования, с мая 2018 года банки стали рассчитывать коэффициент долговой нагрузки: ежемесячный платеж не должен превышать 40% дохода заемщика. При этом в Нацбанке не исключают, что выдачу потребительских кредитов могут ужесточить, если кредитный бум не пойдет на спад.

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За декабрь кредитная задолженность физлиц увеличилась на 337 млн рублей.
 
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