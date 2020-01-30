ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евгений Есаулов: китайские юноши трусливые. А чтобы полезть на ближнюю штангу — боже упаси

30.01.2020 20:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экс-рулевой юношеской сборной Беларуси (U-18) Евгений Есаулов, ныне тренирующий китайскую команду ОЭРДЖИ-"Юниор", в интервью корреспонденту "Прессбола" Вячеславу Федоренкову рассказал о специфике работы с молодежью Китая.

- Будучи в Поднебесной, с удивлением узнал, что приглашенные туда канадские тренеры отзываются о юных подопечных нелестно: мол, ленивые…

- Подпишусь. Представляешь, чтобы у нас хоккеист пришел на тренировку и заявил: "Я не выспался, поэтому на лед сегодня не пойду". Заодно и трусливые. Вместо стыка охотно пропустят соперника вперед. А чтобы полезть на ближнюю штангу — боже упаси: а вдруг травма? Понятно, вслух об этом уже не говорят, но на льду же все видно.

- Неужели все без исключения?

- Они считанные. Из тех, с кем сейчас приходится работать, буквально у двух-трех есть хоть какие-то бойцовские задатки. Остальные катаются вокруг да около. И не накажешь же толком — международный скандал. Утрирую, конечно, но тем не менее. В команде есть два китайских менеджера, владеющих русским. Так понимаю, их задача — не только управление, но и перенимание тренерского опыта. Иногда говоришь им, как должно быть, — кивают, соглашаются, но все равно делают по-своему. В итоге приходится общаться с вышестоящим руководством. Но это в основном через e-mail с естественной потерей оперативности. В общем, есть нюансы.

<...>
Между взрослым и юношеским хоккеем существенная разница. В китайском случае — особенно. Вот упоминал нескольких "титульных" игроков, у которых хотя бы нужные бойцовские качества просматриваются. Как-то зашел разговор с мистером Хуангом — одним из руководителей нашего клуба. Спрашиваю: "В Китае почти полтора миллиарда населения. Неужели нельзя найти хотя бы пяток похожих на этих?" А он улыбается: "А теперь посмотри, сколько из этих полутора миллиардов занимаются хоккеем". Ну да — официально зарегистрированных игроков всего несколько тысяч. Это разного возраста и пола. А действительно профи дай бог несколько сотен наскребется.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-рулевой юношеской сборной Беларуси (U-18) Евгений Есаулов, ныне тренирующий китайскую команду ОЭРДЖИ-"Юниор", в интервью корреспонденту "Прессбола" Вячеславу...
 
Новости дня
Новости разные
 
В 2020 в Минской области планируют создать информационно-туристический центр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика