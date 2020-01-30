Евгений Есаулов: китайские юноши трусливые. А чтобы полезть на ближнюю штангу — боже упаси

- Будучи в Поднебесной, с удивлением узнал, что приглашенные туда канадские тренеры отзываются о юных подопечных нелестно: мол, ленивые…





- Подпишусь. Представляешь, чтобы у нас хоккеист пришел на тренировку и заявил: "Я не выспался, поэтому на лед сегодня не пойду". Заодно и трусливые. Вместо стыка охотно пропустят соперника вперед. А чтобы полезть на ближнюю штангу — боже упаси: а вдруг травма? Понятно, вслух об этом уже не говорят, но на льду же все видно.





- Неужели все без исключения?





- Они считанные. Из тех, с кем сейчас приходится работать, буквально у двух-трех есть хоть какие-то бойцовские задатки. Остальные катаются вокруг да около. И не накажешь же толком — международный скандал. Утрирую, конечно, но тем не менее. В команде есть два китайских менеджера, владеющих русским. Так понимаю, их задача — не только управление, но и перенимание тренерского опыта. Иногда говоришь им, как должно быть, — кивают, соглашаются, но все равно делают по-своему. В итоге приходится общаться с вышестоящим руководством. Но это в основном через e-mail с естественной потерей оперативности. В общем, есть нюансы.





<...>

Между взрослым и юношеским хоккеем существенная разница. В китайском случае — особенно. Вот упоминал нескольких "титульных" игроков, у которых хотя бы нужные бойцовские качества просматриваются. Как-то зашел разговор с мистером Хуангом — одним из руководителей нашего клуба. Спрашиваю: "В Китае почти полтора миллиарда населения. Неужели нельзя найти хотя бы пяток похожих на этих?" А он улыбается: "А теперь посмотри, сколько из этих полутора миллиардов занимаются хоккеем". Ну да — официально зарегистрированных игроков всего несколько тысяч. Это разного возраста и пола. А действительно профи дай бог несколько сотен наскребется.