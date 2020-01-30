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Как голландские тюльпаны выращивают в Борисове в лесном питомнике
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока зима решает, приходить или нет, в Борисовским лесхозе уже вовсю готовятся к 8 Марта, сообщили в программе «Мінщина» на СТВ.
Здесь ждут новый урожай голландских тюльпанов. Местный питомник стал первым, где полностью решили проблему простоя теплиц с осени до начала весны. Разовый эксперимент перерос в традицию. В 2020 году это третья удачная попытка – всего на импровизированных грядках около 15 тысяч луковиц.
Егор Литвинов, главный лесничий Борисовского опытного лесхоза:
Накануне Международного женского дня лесхозовские цветы можно будет найти в торговых точках райцентра. В питомнике планируют постепенно совершенствовать свое мини-производство и, возможно, увеличить количество теплиц с тюльпанами, а также и дальше продолжить эксперименты с цветоводством.
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Новости Беларуси. Пока зима решает, приходить или нет, в Борисовским лесхозе уже вовсю готовятся к 8 Марта, сообщили в программе «Мінщина» на СТВ. Здесь ждут новый...
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