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Европа потребовала $1 миллиард за грязную российскую нефть

30.01.2020 20:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Претензии клиентов из-за хлора в нефти грозят оставить «Транснефть» без наличных.

Скандал с загрязнением российской нефти соединениями хлора, остановивший трубопровод «Дружба» и вынудивший европейских клиентов откачать обратно в Россию более 5 миллионов тонн бракованного сырья, может дорого обойтись «Транснефти», на которую власти решили возложить финансовую ответственность за инцидент, передает finanz.ru.

Претензии европейских покупателей к российской транспортной монополии оказались почти втрое выше, чем рассчитывала «Транснефть». Eni, Shell, Glencore, Trafigura, PKN Orlen и BP суммарно требуют компенсацию на сумму 1 млрд долларов, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

«Транснефть» объявила о готовности возместить 15 долларов за каждый «грязный» баррель и зарезервировала для этого 23 млрд рублей. Однако претензии европейских покупателей достигают 30-40 за баррель.


Полная выплата этой суммы - больше 60 млрд рублей в пересчете по курсу - грозит оставить «Транснефть» практически без наличных: на 30 сентября, согласно отчету по МСФО, у компании было всего 66 млрд рублей в виде «денежных средств и их эквивалентов». С учетом депозитов и вложений в банковские облигации (170 млрд рублей) общая денежная подушка «Транснефти» составляет 236 млрд рублей. Полная оплата компенсаций «съест» четверть этой суммы.

Пока Транснефть урегулировала вопрос с выплатой лишь казахстанским производителям и ЛУКОЙЛу, который отгрузил объем венгерской MOL. В обоих случаях компенсация составила 15 долларов за баррель.

Крупные европейские покупатели направили претензии продавцам сырья - «Роснефти», «Газпром нефти» и «Сургутнефтегазу». Последние должны перенаправить их «Транснефти». Сделано это или нет, пока неясно, говорят источники Reuters.

Загрязнённую хлорорганическими соединениями нефть практически невозможно продать на рынке, поскольку такое сырьё наносит серьёзный вред оборудованию НПЗ. Переработать его можно только сильно разбавляя чистой нефтью. В результате покупатель загрязнённой нефти вынужден платить большие деньги за хранение "грязи" и закупку дополнительных объемов для разбавления.
 
 
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Претензии клиентов из-за хлора в нефти грозят оставить «Транснефть» без наличных.
 
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