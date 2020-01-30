ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Влада Чернявская о чемпионате Беларуси по бадминтону: отсматриваем здесь и молодёжь, они прогрессировали в последнее время

30.01.2020 20:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается борьба за звание чемпиона страны по бадминтону. В эти дни дворец спорта «Уручье» принимает сильнейших спортсменов Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Влада Чернявская о чемпионате Беларуси по бадминтону: отсматриваем здесь и молодёжь, они прогрессировали в последнее время

Первые обладатели наград уже известны: 29 января определился победитель командного турнира. Сильнейшими стали представители Брестской области: в финале бадминтонисты, представляющие этот регион, переиграли извечных соперников и чемпионов 2019 года из команды «Минск-1».

Влада Чернявская о чемпионате Беларуси по бадминтону: отсматриваем здесь и молодёжь, они прогрессировали в последнее время

Марьяна Вербицкая, победительница командного чемпионата Беларуси по бадминтону:
Конкурентов всегда хватает. В основном игроки из Минска, и каждый раз мы с ними боремся достаточно сильно, близко. Равные силы, по крайней мере с Минском, у нас точно. Соперников на самом деле очень много.

Счет 4:3 – это было достаточно близко к поражению. По конкуренции все, что можно сказать – что они очень сильные, как и мы.

Влада Чернявская о чемпионате Беларуси по бадминтону: отсматриваем здесь и молодёжь, они прогрессировали в последнее время

Сейчас в самом разгаре борьба в личном турнире. На этих соревнованиях, как и обычно, тренерский штаб просматривает спортсменов. Однако назвать чемпионат отборочным все же нельзя: состав участников на ближайший старт (командный чемпионат Европы в феврале) уже определен.

Влада Чернявская о чемпионате Беларуси по бадминтону: отсматриваем здесь и молодёжь, они прогрессировали в последнее время

Влада Чернявская, старший тренер национальной команды Беларуси по бадминтону:
Сильнейшие – это наша национальная команда, четыре девочки: Зайцева Алеся, Чернявская Анастасия, Бицукова Юлия и Вербицкая Марьяна. Шансы, я думаю, у молодежи пока не очень большие. Хотя мы отсматриваем здесь и молодежь, так как они прогрессировали в последнее время. Надеемся, что наша мужская команда повысила свое мастерство.

Влада Чернявская о чемпионате Беларуси по бадминтону: отсматриваем здесь и молодёжь, они прогрессировали в последнее время

Чемпионат Беларуси по бадминтону завершится в субботу, 1 февраля. А уже на следующий день у национальной команды стартует заключительный сбор перед чемпионатом Европы.

Влада Чернявская о чемпионате Беларуси по бадминтону: отсматриваем здесь и молодёжь, они прогрессировали в последнее время

Люди в материале: Марьяна Вербицкая, Влада Чернявская
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Продолжается борьба за звание чемпиона страны по бадминтону. В эти дни дворец спорта «Уручье» принимает сильнейших спортсменов Беларуси,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти пересмотрели потребительские бюджеты. Какой минимум, по мнению чиновников, нужен для жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

29.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика