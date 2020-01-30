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Влада Чернявская о чемпионате Беларуси по бадминтону: отсматриваем здесь и молодёжь, они прогрессировали в последнее время
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается борьба за звание чемпиона страны по бадминтону. В эти дни дворец спорта «Уручье» принимает сильнейших спортсменов Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Первые обладатели наград уже известны: 29 января определился победитель командного турнира. Сильнейшими стали представители Брестской области: в финале бадминтонисты, представляющие этот регион, переиграли извечных соперников и чемпионов 2019 года из команды «Минск-1».
Марьяна Вербицкая, победительница командного чемпионата Беларуси по бадминтону:
Счет 4:3 – это было достаточно близко к поражению. По конкуренции все, что можно сказать – что они очень сильные, как и мы.
Сейчас в самом разгаре борьба в личном турнире. На этих соревнованиях, как и обычно, тренерский штаб просматривает спортсменов. Однако назвать чемпионат отборочным все же нельзя: состав участников на ближайший старт (командный чемпионат Европы в феврале) уже определен.
Влада Чернявская, старший тренер национальной команды Беларуси по бадминтону:
Чемпионат Беларуси по бадминтону завершится в субботу, 1 февраля. А уже на следующий день у национальной команды стартует заключительный сбор перед чемпионатом Европы.
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Влада Чернявская о чемпионате Беларуси по бадминтону: отсматриваем здесь и молодёжь, они прогрессировали в последнее время
Новости Беларуси. Продолжается борьба за звание чемпиона страны по бадминтону. В эти дни дворец спорта «Уручье» принимает сильнейших спортсменов Беларуси,...
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