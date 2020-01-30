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Власти пересмотрели потребительские бюджеты. Какой минимум, по мнению чиновников, нужен для жизни

30.01.2020 20:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти пересмотрели минимальные потребительские бюджеты для разных социально-демографических групп. Нормативы будут действовать с 1 февраля по 30 апреля. МПБ представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. В 2018 году, по официальной статистике, в Беларуси больше 2,6 миллиона человек не могли позволить себе минимальный набор товаров и услуг.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Минимальный потребительский бюджет, напомним, — это сумма, которой должно хватить на покупку набора товаров и услуг первой необходимости, определенного законодательством на определенный срок. В него входят продукты, одежда, обувь, лекарства, средства личной гигиены, мебель, транспорт, связь, коммунальные услуги и прочее.

Для людей разного возраста и социального статуса потребительская корзина отличается, потому что и потребности у них разные. Распределение идет по 6 социально-демографическим категориям и 2 видам разносоставных семей.

 
 

Минимальные потребительские бюджеты пересматриваются каждый квартал и вычисляются исходя из цен последнего месяца квартала. С помощью этого норматива прогнозируется изменение уровня жизни населения, а также определяется, кому из граждан нужна социальная поддержка. К примеру, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из 4 человек помогает определить, имеет ли человек право на льготный кредит или субсидии на строительство или реконструкцию жилья.

Больше всего сумма увеличилась для трудоспособного населения — на 4,32 рубля. Меньше всего — для одного члена семьи из четырех человек — на 2,29 рубля.

Недавно Министерство труда и соцзащиты пересмотрело еще и список товаров и услуг, которые входят в минимальную потребительскую корзину.

Напомним, в Беларуси в 2018 году насчитывалось 2 миллиона 667,1 тысячи человек, которые не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Это те белорусы, чьи среднедушевые располагаемые ресурсы в 2018 году не превышали минимальный потребительский бюджет в расчете на одного члена семьи из четырех человек в месяц — 344 рубля.

Среднедушевые располагаемые ресурсы не превышали МПБ в расчете на одного члена семьи из четырех человек в 2018 году у 29,4% от общей численности населения страны. Для сравнения: в 2013 году этот показатель составлял 19,3%, а в 2017-м — 33,9%.

При подсчете среднедушевого ресурса (дохода) берется общий объем доходов, разделенный на численность населения. Учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным Федерации профсоюзов, в Беларуси насчитывается несколько десятков депрессивных районов с точки зрения размера заработной платы. Семьи, живущие там, не могут себе позволить покупать минимальный потребительский набор товаров. Профсоюзы собирались предложить правительству создать рабочую группу по развитию таких районов.

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Норматив пересматривается раз в квартал и будет действовать до 30 апреля.
 
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