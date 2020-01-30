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Власти пересмотрели потребительские бюджеты. Какой минимум, по мнению чиновников, нужен для жизни
Источник материала: Tut.by
Власти
Минимальный потребительский бюджет, напомним, — это сумма, которой должно хватить на покупку набора товаров и услуг первой необходимости, определенного законодательством на определенный срок. В него входят продукты, одежда, обувь, лекарства, средства личной гигиены, мебель, транспорт, связь, коммунальные услуги и прочее.
Для людей разного возраста и социального статуса потребительская корзина отличается, потому что и потребности у них разные. Распределение идет по 6 социально-демографическим категориям и 2 видам разносоставных семей.
Минимальные потребительские бюджеты пересматриваются каждый квартал и вычисляются исходя из цен последнего месяца квартала. С помощью этого норматива прогнозируется изменение уровня жизни населения, а также определяется, кому из граждан нужна социальная поддержка. К примеру, минимальный потребительский бюджет на одного члена семьи из 4 человек помогает определить, имеет ли человек право на льготный кредит или субсидии на строительство или реконструкцию жилья.
Больше всего сумма увеличилась для трудоспособного населения — на 4,32 рубля. Меньше всего — для одного члена семьи из четырех человек — на 2,29 рубля.
Недавно Министерство труда и соцзащиты
Напомним, в Беларуси в 2018 году
Среднедушевые располагаемые ресурсы не превышали МПБ в расчете на одного члена семьи из четырех человек в 2018 году у 29,4% от общей численности населения страны. Для сравнения: в 2013 году этот показатель составлял 19,3%, а в 2017-м — 33,9%.
При подсчете среднедушевого ресурса (дохода) берется общий объем доходов, разделенный на численность населения. Учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.
На проблему малообеспеченных ранее
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Норматив пересматривается раз в квартал и будет действовать до 30 апреля.
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