В списке самых популярных товаров у литовцев – лидские кукурузные палочки

Источник материала: Lida.Info





После открытия безвизового въезда в Гродно в приграничных магазинах резко прибавилось покупателей из Евросоюза, которые порой делают половину дневной выручки сельмага.

Гродненские сельские магазины стали пользоваться популярностью у жителей Литвы, для которых шопинг становится обязательной частью поездок в Гродно. Что любят покупать в Беларуси литовцы, рассказали продавцы магазинов из приграничного агрогородка Гожа в Гродненском районе.

«Шипр», 10 кусков мыла, лампочки

Классический комплект литовского покупателя в магазине промышленных товаров – это десять кусков мыла, несколько брестских лампочек «Ильича», самый дешевый одеколон «Шипр», порой дополняется парой брестских колготок и белорусской косметикой.

«Покупают всего понемногу. У нас в основном белорусские товары на прилавках», – говорит продавец магазина продовольственных товаров из агрогородка Гожа Гонората Павловская.

Агрогородок находится недалеко от белорусско-литовской границы, все литовцы, которые направляются в Гродно, воспользовавшись безвизовым въездом, проезжают через этот населенный пункт. И поход в местный магазин у многих становится обязательной частью путешествия.

Например, хозяйственное или туалетное мыло берут почти все. Простые лампочки накаливания тоже очень часто выбирают для покупки, так как они дешевые, в Литве таких уже нет, есть только дорогие энергоэффективные. Третье место в рейтинге занимает белорусская косметика – разные кремы, тушь, декоративные средства. Хит продаж – недорогой одеколон «Шипр» в стеклянной бутылке, который, скорее всего, покупают, чтобы использовать после бритья. Весной повышенным спросом пользуются белорусские удобрения. Среди хозяйственной группы активно приобретают оцинкованные ведра, оцинкованные и пластмассовые тазики.

Одежды на 600 рублей

Средний чек литовцев по сумме примерно такой же, как и у местных покупателей. В летний период литовцев становится больше, но даже в холодный сезон нет такого дня, чтобы в сельмаге не отоварился иностранец. Порой за счет туристов делается половина дневной выручки продовольственного магазина.