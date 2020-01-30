ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В списке самых популярных товаров у литовцев – лидские кукурузные палочки

30.01.2020 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

В списке самых популярных товаров у литовцев – лидские кукурузные палочки

После открытия безвизового въезда в Гродно в приграничных магазинах резко прибавилось покупателей из Евросоюза, которые порой делают половину дневной выручки сельмага.

Гродненские сельские магазины стали пользоваться популярностью у жителей Литвы, для которых шопинг становится обязательной частью поездок в Гродно. Что любят покупать в Беларуси литовцы, рассказали продавцы магазинов из приграничного агрогородка Гожа в Гродненском районе.

«Шипр», 10 кусков мыла, лампочки

Классический комплект литовского покупателя в магазине промышленных товаров – это десять кусков мыла, несколько брестских лампочек «Ильича», самый дешевый одеколон «Шипр», порой дополняется парой брестских колготок и белорусской косметикой.

«Покупают всего понемногу. У нас в основном белорусские товары на прилавках», – говорит продавец магазина продовольственных товаров из агрогородка Гожа Гонората Павловская.

Агрогородок находится недалеко от белорусско-литовской границы, все литовцы, которые направляются в Гродно, воспользовавшись безвизовым въездом, проезжают через этот населенный пункт. И поход в местный магазин у многих становится обязательной частью путешествия.

Например, хозяйственное или туалетное мыло берут почти все. Простые лампочки накаливания тоже очень часто выбирают для покупки, так как они дешевые, в Литве таких уже нет, есть только дорогие энергоэффективные. Третье место в рейтинге занимает белорусская косметика – разные кремы, тушь, декоративные средства. Хит продаж – недорогой одеколон «Шипр» в стеклянной бутылке, который, скорее всего, покупают, чтобы использовать после бритья. Весной повышенным спросом пользуются белорусские удобрения. Среди хозяйственной группы активно приобретают оцинкованные ведра, оцинкованные и пластмассовые тазики.

Одежды на 600 рублей

Средний чек литовцев по сумме примерно такой же, как и у местных покупателей. В летний период литовцев становится больше, но даже в холодный сезон нет такого дня, чтобы в сельмаге не отоварился иностранец. Порой за счет туристов делается половина дневной выручки продовольственного магазина.

Продавец рассказывает, что литовцы стараются брать простые дешевые белорусские товары. Но бывают и исключения. Гонората Ивановна вспоминает, что однажды у нее была покупательница из Литвы, которая отоварилась почти на 600 рублей.
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После открытия безвизового въезда в Гродно в приграничных магазинах резко прибавилось покупателей из Евросоюза, которые порой делают половину дневной выручки...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лида примет финал национального отбора к международным конкурсам «Славянского базара»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

30.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
31.01.2020
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Новости Волковыска

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика