В рамках Единого дня безопасности дорожного движения госавтоинспекторы выступят завтра на автопредприятиях Пинска и района

Источник материала: Полесская правда



В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием всех участников дорожного движения завтра, 31 января, во всех автопредприятиях, расположенных на территории Пинского района и г. Пинска, будет проведен Единый день безопасности дорожного движения под девизом: «В новый год по «Доброй дороге!». Пропаганда соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения. Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в ОГАИ Пинского РОВД.

В рамках проведения Единого дня безопасности дорожного движения сотрудники Пинских городского и районного отделов внутренних дел проведут выступления по безопасности дорожного движения на автопредприятиях и организациях Пинского района и г. Пинска.

В Пинской районной Госавтоинспекции отметили, что обстановка с дорожно-транспортным травматизмом на территории района продолжает оставаться сложной. В прошедшем году на территории Пинского района зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 15 получили ранения различной степени тяжести, 2 ДТП совершено водителями в состоянии алкогольного опьянения, 3 ДТП совершено водителями, не имеющими права управления транспортными средствами.

Такое положение объясняется низким уровнем сознательности населения и простой безответственностью за совершённые проступки. Госавтоинспекция старается предупреждать такие аварии проведением специальных мероприятий, основные из которых — не просто профилактические беседы с потенциальными нарушителями, но и с их семьей, родными и близкими.

Большую озабоченность Госавтоинспекции вызывает состояние аварийности с участием пешеходов. По данным статистики от 40 до 60 процентов всех ДТП по Брестской области происходит именно с участием пеших участников дорожного движения.

В 2019 году с участием данной категории участников дорожного движения только на территории Пинского района зарегистрировано 4 ДТП, в которых 3 человека погибли, один получил телесные повреждения. В двух случаях пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения.

Осенне-зимний период — время, когда совершается наибольшее число ДТП. Многие из них можно было предотвратить, если бы участники дорожного движения соблюдали ПДД: водители — держали дистанцию и выбирали безопасную скорость для движения, а пешеходы — переходили дорогу, убедившись в безопасности перехода.

Госавтоинспекция Пинского района рекомендует всем участникам дорожного движения быть внимательными, взаимовежливыми и благоразумными на дорогах.

Повышение культуры вождения среди водителей, привитие навыков соблюдения ПДД, профилактика, предупреждение и выявление нарушений Правил дорожного движения — наша общая задача!